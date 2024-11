Pour l’opéra de Poulenc d’après Bernanos, Olivier Py signait en 2013 l’une de ses plus belles mises en scène lyriques. Cette vision, formidable épure, est reprise avec une distribution renouvelée.

On comprend la surprise de Poulenc quand son éditeur lui proposa de mettre en musique le drame posthume de Bernanos : ce n’est pas là du théâtre mais la sombre peinture d’une impatiente attente de l’Absolu. Poulenc comprend vite que c’est en cela même que ce texte appelle la musique. Olivier Py également, qui propose une mise en scène où, pour une fois, le regard du spectateur pourrait peut-être approcher celui, terrible, du Dieu bernanossien. En 2013, le metteur en scène avait jeté amoureusement, dans les flammes du martyre la fine fleur du chant français. On retrouve ici Patricia Petibon, passée par les rôles de Sœur Constance et Blanche de La Force, et désormais Mère Marie, Sophie Koch, qui fut Marie et devient Madame de Croissy, ou Véronique Gens, fidèle au rôle de Madame Lidoine. Dans la fosse, Les Siècles sont confiés à la cheffe Karina Canellakis.

Jean-Guillaume Lebrun