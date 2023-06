Adaptation du texte d’Annie Ernaux sur ses relations avec son père, La Place mise en scène par de Vincent Dhelin et Olivier Menu donne à découvrir le Prix Renaudot 84 en sensibilité, simplicité et proximité.

Bien avant son prix Nobel, la compagnie Les fous à réaction s’est emparée des textes d’Annie Ernaux, dont Regarde les lumières, mon amour et sa traversée d’hypermarché en 2016. Puis en 2020, La Place et son regard sur le père, qui poursuit aujourd’hui sa vie de spectacle nomade sur les rives du Rhône. On la sait transfuge de classe mais il s’agit de ne pas s’arrêter à cette étiquette. Annie Ernaux dans La Place pénètre la complexité du lien qu’elle a avec son père. Tout en proximité, Gaëlle Fraysse en porte la parole, accompagnée d’Olivier Menu, « passeur-régisseur, tout à la fois le père et d’autres personnages de son histoire ». Un duo qui met en valeur cette fameuse « écriture blanche » de l’autrice, aussi simple que touchante, semblable, disait Annie Ernaux, « à celle que j’utilisais autrefois en écrivant à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles ».

Eric Demey