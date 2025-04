Sur le plateau du Théâtre de l’Atelier, un drôle de cabaret prend forme dans une mise en scène remarquable de Valérie Lesort. À partir de textes et de chansons d’Hanokh Levin, cette création rieuse et effrontée tend aux humains que nous sommes d’extravagants miroirs déformants.

Le rideau de fer du théâtre n’est pas encore levé lorsqu’une porte s’ouvre, à main gauche de l’avant-scène, laissant apparaître d’abord seulement un visage, goguenard, puis le corps entier d’un homme habillé, costumé, accessoirisé comme un personnage de cartoon ou une figure de Playmobil. Il nous salue de manière espiègle, nous demande comment nous allons. « Je ne sais rien, (…) je n’ai rien à̀ dire, (…) ce n’est pas moi qui sauverai l’humanité… », concède-t-il quelques minutes plus tard, avant de nous assimiler, de nous incorporer à sa modeste condition, certifiant que nous ne valons pas mieux que lui. Le ton est donné. L’atmosphère aussi : celle d’un monde de théâtre loufoque au sein duquel tout est bariolé, outrancier, résolument provocateur. Ce monde est à la croisée de deux territoires. Celui d’Hanokh Levin, auteur israélien (1943-1999) dont l’œuvre ample, polymorphe, politique, pointe du doigt la petitesse et les exubérances ridicules de l’humain. Celui de la metteuse en scène et plasticienne Valérie Lesort. Cette dernière — souvent accompagnée de son complice Christian Hecq, mais ici sans lui — élabore des spectacles hauts en couleur qui décalent les cadres de la réalité en jouant la carte de la farce.

Des êtres coincés dans leur corps et dans leur vie

Accoutrés des étonnants costumes et prothèses de Carole Allemand, les protagonistes de Que d’espoir ! Cabaret théâtral (les textes du spectacle, traduits par Laurence Sendrowicz, font partie d’un ouvrage du même titre publié aux Éditions Théâtrales) semblent tout droit sortis des zones les plus insolites de notre imaginaire. Et pourtant, ces femmes et ces hommes ne font que dire, que vivre, qu’exhiber les paradoxes cruels de leur existence, qui pourrait être la nôtre. Sans filtre, ils et elles n’ont peur d’aucun excès, se laissent aller à toutes les impudeurs. Si ce n’était l’impeccable netteté du travail de Valérie Lesort et de ses interprètes (Hugo Bardin, David Migeot, Charly Voodoo — qui signe également les musiques — et Céline Milliat-Baumgartner, en alternance avec la metteuse en scène), cet univers volontairement licencieux flirterait peut-être avec la facilité. Mais ici, rien n’est jamais gratuit. Pas même une vulgarité assumée qui jette avec malice une lumière crue sur les contraintes et les limites de la condition humaine. Alors, exit rêves de grandeur, désirs frivoles et aspirations démesurées. La matière triviale des vies et des corps qui se présentent à nous vient rappeler, de façon très joyeuse, que nous sommes tous enchaînés à notre finitude, à notre décrépitude, à l’épuisement de nos espoirs, chimères inévitablement vaincues et enterrées.

Manuel Piolat Soleymat