Recul de la natalité, crise écologique… Avoir un enfant constitue une décision d’autant plus délicate que l’horizon s’assombrit. La décision s’empare de cette question dans un dialogue aussi réaliste que poétique.

Jeune autrice et comédienne, Manon Viel saisit les tourments de notre époque à travers le dialogue d’un homme et d’une femme qui viennent de se rencontrer. Pourtant elle sait, elle sent déjà qu’elle est enceinte de lui. Ils se demandent donc s’il faut garder cet enfant, surtout face à l’avenir qui se dessine. Dans une écriture qui enfle progressivement d’échanges serrés vers des monologues aux teintes poétiques, les protagonistes deviennent petit à petit des figures du tigre de Sumatra et de Médée. La mise en scène de Benoît Giros, dont La Disparition de Josef Mengele fut très remarquée l’été dernier à Avignon, cherche autant à raconter l’histoire de cette jeune femme et de son amant que celle de ce « chemin vers la poésie ».

Eric Demey