Thriller scientifique écrit, mis en scène et interprété par Marien Tillet, Paradoxal interroge la matière de nos rêves et la substance incertaine de la réalité.

Seul sur scène, avec pour uniques accessoires un bureau et des petites bouteilles d’eau, Marien Tillet nous raconte l’histoire de Maryline, une jeune femme qui a conscience de rêver lorsqu’elle dort. Il s’agit d’une rêveuse lucide. Elle parviendrait même, sans doute, à contrôler ses songes, si une voisine ne la réveillait, chaque jour, à 3 heures du matin. Puis étrangement, lorsque l’importune disparaît, Maryline devient subitement insomniaque… Peut-on vraiment différencier le rêve de la réalité ? C’est la question que pose le fondateur de la Compagnie Le Cri de l’Armoire dans ce spectacle créé en 2016 et repris, cette année, dans le Off. Comme à son habitude, Marien Tillet nous plonge ici dans un univers énigmatique qui stimule et interroge notre imaginaire. Il propage le doute, ébranle nos certitudes pour dessiner un récit qui donne corps à des possibilités vertigineuses.

Manuel Piolat Soleymat