Pour la soirée des dix ans du label Audax, l’Ensemble Diderot présente son nouvel album Sonate en trio et Iñaki Enciya Oyon accompagne Adriana Gonzalez et Marina Viotti dans les duos français de À deux voix.

Lancé en 2013 par Johannes Pramsholer, le label Audax a d’abord été conçu comme une plate-forme pour diffuser le travail initié avec l’Ensemble Diderot, fondé en 2008, autour de joyaux oubliés du répertoire baroque, et plus particulièrement de la sonate en trio. C’est à cette forme de prédilection que reviennent le violoniste et ses comparses pour un enregistrement marquant le double anniversaire de l’ensemble et du label, en ressuscitant des pièces de deux élèves de Bach. L’œuvre de son premier fils, Wilhelm Friedemann, est restée dans l’ombre de son père, contrairement à celles de ses frères Carl Philipp Emanuel et Johann Christian, qui ont su affirmer une indépendance en accompagnant l’évolution du goût musical vers le classicisme et le Sturm und Drang. Le nom de Johann Gottlieb Goldberg, claveciniste et organiste virtuose, mort prématurément à 29 ans en 1756, l’année de naissance de Mozart, est quant à lui associé aux célèbres variations dont il fut sans doute l’un des premiers interprètes.

Au-delà du Baroque

Mais cette redécouverte de pages méconnues qui s’appuie sur une recherche musicologique approfondie et que défend le label Audax ne s’arrête pas au Baroque ; sa famille artistique s’est élargie avec des musiciens comme Iñaki Enciya Oyon. Pour l’album À deux voix, le pianiste et chef d’orchestre a conçu avec la soprano Adriana Gonzalez et la mezzo Marina Viotti, deux valeurs montantes de la scène lyrique, un programme de duos français incluant des raretés de Widor, Paladilhe, Puget ou Chaminade, gravées pour la première fois au disque.

Gilles Charlassier