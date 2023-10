L’Orchestre national d’Île-de-France, du Baroque à Beethoven

Sous la direction de Corinna Niemeyer, l’Orchestre national d’Île-de-France s’ouvre au Baroque avec deux concertos pour flûte à bec interprétés par Lucie Horsch.

L’Orchestre national d’Île-de-France s’attache à promouvoir la nouvelle génération de cheffes, à l’exemple de Corinna Niemeyer. Directrice artistique et musicale de l’Orchestre de chambre de Luxembourg depuis 2020, elle vient défendre un programme au-delà des limites du grand répertoire symphonique. Jeune soliste sélectionnée comme Rising Star en 2021 par le réseau ECHO, Lucie Horsch interprète deux concertos pour flûte à bec, un de Vivaldi, incontournable dans le genre, et un de Sammartini, l’un des créateurs de la symphonie classique. Dans l’esprit de la politique de la phalange francilienne en faveur de la musique au féminin, le concert s’ouvre de manière emblématique par Erwin und Elmire, une page inspirée par Goethe d’Anne-Amélie de Brunswick, compositrice, femme politique et humaniste du siècle des Lumières, dont les valeurs ont nourri la Révolution, mais aussi Beethoven. Si elle est l’une des moins jouées de ses Symphonies, la Quatrième, sous son classicisme paisible, bouscule les codes avec humour et invention.

Gilles Charlassier