Co-programmé par la Sélection suisse en Avignon et Les Rencontre(s) d’été de la Chartreuse, Une Bonne Histoire revient sur le Nestlégate, un scandale d’espionnage mettant en cause, dans les années 2000, la multinationale de l’industrie agroalimentaire. Une proposition qui investit, par le biais d’un ingénieux sens du décalage, la matière humaine de cette incroyable affaire.

Cette histoire est une bonne histoire, comme le signifie avec ironie Adina Secretan en titrant ainsi sa mise en lumière théâtrale du Nestlégate, créée en mai 2022, à Lausanne, présentée aujourd’hui à Villeneuve lez Avignon. C’est aussi une histoire ténébreuse et complexe. La metteuse en scène s’en est saisie pour rendre justice aux victimes de cette ahurissante entreprise de manipulation orchestrée, pour le compte du groupe Nestlé, par l’entreprise de sécurité Securitas. De 2003 à 2008, des jeunes femmes ont été embauchées pour infiltrer les milieux associatifs (anticapitalistes, écologistes et antiracistes) suisses. Les faits liés à ce scandale, révélés sur un écran en fin de représentation, ne se situent pas au centre de la proposition. Adina Secretan opère de manière transversale. En reproduisant des témoignages recueillis auprès de multiples protagonistes, elle nous place face à la dimension intime, subjective, de ces actes d’intimidation et de surveillance.

Le théâtre comme outil de réparation

Tour à tour manipulatrices de marionnette et personnages, les excellentes interprètes du spectacle (Joëlle Fontannaz et Claire Forclaz) changent continuellement de tenues et d’apparences. Elles sculptent avec beaucoup de précision la matière orale (quasi musicale) des propos dont elles rendent compte. Leurs savantes hésitations, les idées qu’elles laissent en suspens, les heurts et les interjections qui déséquilibrent leurs phrases donnent l’impression de paroles n’appartenant qu’au présent. Le texte d’Une Bonne Histoire est le fruit d’un travail d’une grande maîtrise. Tout comme l’univers scénographique et esthétique de Florian Leduc qui nous immerge, à travers des successions de fondus-enchaînés, dans différentes formes de clairs-obscurs. D’une grande habileté, d’une grande délicatesse, le geste d’Adina Secretan a été pensé pour s’opposer à la « mise en scène » coupable élaborée par Nestlé. Il fait de l’art théâtral un outil de réparation et de réappropriation citoyennes.

Manuel Piolat Soleymat