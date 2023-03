Tu fais quoi dans la vie ? : au Maillon, quinze jours de propositions artistiques autour du monde du travail

Du 18 mars au 2 avril, le Maillon explore les mutations du monde professionnel à travers un éventail éclectique de propositions pour tous les âges. Projets immersifs, formes déambulatoires, performances musicales, dialogues intergénérationnels, conférence, films, ateliers… Quinze jours pour réfléchir aux changements de notre époque en interrogeant les évolutions de notre rapport au travail.

En arrivant à la tête du Maillon, en septembre 2017, Barbara Engelhardt avait pour projet de mettre en lumière la complexité de notre époque par le biais de propositions hybrides questionnant la pratique des arts de la scène. « L’art devrait constamment nourrir l’ambiguïté dont nous avons besoin pour interroger notre rapport au monde », confiait-elle dans nos colonnes, en novembre 2019 (La Terrasse n° 281). Cinq saisons ont passé depuis sa nomination et de nombreuses créations (dont le magnifique Das neue Leben – Unplugged, de Christopher Rüping, programmé en octobre dernier) ont été présentées dans les nouveaux locaux de l’institution strasbourgeoise, inaugurés il y a trois ans. Forte de son esprit d’expérimentation et de sa volonté d’ouvrir à de larges publics les portes de son théâtre, la directrice d’origine allemande a gagné son pari : imposer le Maillon, scène labellisée Pôle européen de création, comme l’une des maisons les plus dynamiques de la création transdisciplinaire européenne. Cela, en croisant expériences scéniques et questionnements sociétaux, en favorisant des rencontres souvent inattendues avec des artistes venus de toute l’Europe. Le samedi 18 mars dernier, Barbara Engelhardt et son équipe donnaient le coup d’envoi de l’un de ces événements à la croisée de la forme et du fond, de l’artistique et du politique. Un point fort de programmation intitulé Tu fais quoi dans la vie ? qui, jusqu’au 2 avril, se propose de regarder de plus près les transformations du monde du travail et les implications que celles-ci peuvent avoir sur nos existences.

Une communauté riche de son hétérogénéité

Nous avons pu assister à cette première journée qui invitait spectatrices et spectateurs à venir habiter le Maillon de midi à minuit, notamment pour faire l’expérience de 12 Last songs, une œuvre immersive et collaborative du collectif anglais Quarantine (créé en 1998 par Richard Gregory, Renny O’Shea et Simon Banham). Au cours de cette proposition au long cours, vingt-neuf habitantes et habitants de Strasbourg présentaient leur activité professionnelle et à éclairaient divers aspects de leur existence, en direct devant des publics libres d’aller et de venir, d’entrer et de sortir. Ils nous parlaient de travail, bien sûr, mais aussi d’amour, d’argent, de bonheur, d’idéaux… Durant douze heures, six cents questions ont ainsi été posées à un cuisinier, un drag-queen, une avocate spécialisée en droits des étrangers, une tailleuse de pierre, un peintre décorateur…, pendant que certaines de ces personnes pratiquaient, sur le plateau, entourées d’une rangée de spectatrices et spectateurs, leur activité professionnelle. Dans le même temps, une vidéaste sillonnait les rues de Strasbourg, filmant des scènes captées dans l’espace public, images retransmises en live dans la salle sur un écran géant. Que retenir de ces mises en présences éclairant de nombreux métiers et de nombreuses vies ? Une idée de temps qui passe et de communauté qui se forme, de melting-pot composé de regardants et regardés, d’intervieweurs et d’interviewés, de citoyennes et citoyens issus de toutes sortes de milieux. D’abord évasive, peu à peu plus palpable, une impression inattendue de profondeur, de densité, naît de cette expérience mettant en jeu notre rapport au temps et à l’altérité.

Découvertes et partages

Le samedi 18 mars était aussi le jour de la première représentation de L’Age d’or, formidable création de deux artistes suisses : Igor Cardellini et Tomas Gonzalez. Avant que ne soient présentés, quelques jours plus tard, Société en chantier, proposition déambulatoire du collectif Rimini Protokoll qui transformera en chantier (les 24, 25 et 26 mars) la grande salle du Maillon ; Une histoire de l’argent racontée aux enfants et à leurs parents, spectacle dès 10 ans conçu et mis en scène par Bérangère Jannelle (du 25 au 29 mars) ; Sinfonie des Fortschritts, performance musicale de la metteuse en scène moldave Nicoleta Esinencu sur l’idée de progrès (les 31 mars et 1er avril). Avant que ne soient organisés, également, une conférence sur le sens du travail avec la sociologue Marie-Anne Dujarier (le 24 mars), une rencontre artistique avec Nicoleta Esinencu (le 1er avril), des projections de films (dont Rêver sous le capitalisme, de Sophie Bruneau, le 28 mars), des ateliers artistiques et ludiques (Le Tarot du travail, du 24 au 26 mars ; Qui se cache sous ce casque ?, le 25 mars ; Ma Parole, le 1er avril), un DJ set du collectif strasbourgeois Wom·x (le 1er avril), des garderies créatives pour les enfants de 4 à 10 ans (les 25 et 26 mars)…

Une déambulation de bureau en bureau

Mais revenons à L’Age d’or, création immersive à l’occasion de laquelle la comédienne Anne Steffens nous guide au sein du siège social strasbourgeois d’AG2R La Mondiale. Cette visite théâtralisée commence sur des transats, casques audio sur les oreilles, devant un immeuble de bureaux situé dans le quartier d’affaires de l’Espace européen de l’entreprise. Puis, un groupe de 25 spectatrices et spectateurs monte au troisième et dernier étage du bâtiment (vide, le week-end) pour passer quelques minutes dans le bureau « avec vue » du directeur, avant de rejoindre celui (plus modeste) d’un simple cadre. Nous descendons ensuite un à un les étages (comme l’échelle hiérarchique de l’entreprise), participons à une joyeuse et énergique séance de claquements de porte, buvons un café, déambulons dans divers espaces de bureaux partagés, écoutons les commentaires historiques d’Anne Steffens sur l’évolution de l’architecture de bureau et des conditions de travail, de la fin du XIXème siècle à nos jours. Tout cela est fin, drôle, aigu, à la fois référencé et d’une malicieuse causticité. Passant en revue les aménagements faits par l’entreprise pour assurer le confort de son personnel et soigner son image, la comédienne-guide susurre, de temps à autres, des questionnements personnels que nous ne devrions pas entendre. Performance décalée à l’ironie mordante, L’Age d’or renvoie à une passionnante archéologie du temps présent. Quatre nouvelles représentations sont programmées les 1er et 2 avril prochains, pour amener d’autres publics à réinterroger leur regard sur l’organisation des espaces de travail et les rapports de pouvoir qui en découlent.

Manuel Piolat Soleymat