Un triple plateau qui témoigne de la diversité esthétique des musiques électroniques, rassemblant Le Cabaret contemporain, Deena Abdelwaheb et Paradox.

C’est dans le cadre des soirées Minimum Maximum, dédiées aux musiques électroniques et contemporaines, que s’inscrit ce concert qui donne à en écouter trois dimensions. Tout d’abord, le Cabaret Contemporain, un cinq majeur qui a toujours visé à ouvrir les œillères et franchir les frontières, vient présenter sa nouvelle création autour de l’œuvre d’Aphex Twin. Pour se souvenir de leur projet Cage Revisited et de leur relecture de Moondog, on peut s’attendre au meilleur. Ensuite, la sociétaire du label Infine Deena Abdelwahed, productrice et DJ, qui fouille dans la mémoire sonore du monde arabe pour élaborer une bande originale, propice à faire tressauter le dance-floor. Quant à Paradoxe, il s’agit du dialogue instruit entre le pianiste d’obédience classique Romain Beauchef et les machines à sons électro-acoustiques de Marc Parazon (dit :such:). De quoi titiller les oreilles des curieux de tous bords.

Jacques Denis