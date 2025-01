Cédric Hanriot & Time is Color

Deuxième volume d’un triptyque dédié au temps, A Luminous World confirme l’étendue du champ des possibles parcourus par le pianiste Cédric Hanriot.

Qu’ont donc en commun la chanteuse américaine Dianne Reeves, le violoniste roumain Florin Nicolescu, le percussionniste argentin Minino Garay et le saxophoniste vietnamien Tran Manh Tuan ? D’avoir joué avec Cédric Hanriot, un pianiste au passeport français mais au parcours aussi polyglotte que son approche des claviers. Pour preuve A Luminous World, qui fait suite à Time Is Color, un album qui fut classé en 2022 dans le top 10 du magazine MOJO. « Ce disque est vraiment incroyable ! », s’emballait Herbie Hancock, pas le perdreau de l’année en la matière, tandis que Barack Obama plaçait un titre sur sa playlist Spotify. Autant dire que ce deuxième volume était attendu par nombre d’amateurs.

Un recueil aux reflets multiples

Cette fois, le pianiste fait la part belle aux textes, avec notamment la participation d’Arthur H, aux mots dit blues, et de Soweto Kinch, tombeur de maux aiguisés. Il y aussi le flow tout soul du MC californien Charles X et les volutes bleu nuit du trompettiste suisse Erik Truffaz. Et pour conclure, sans une note, un court texte tout en allitérations dit par Cyrielle Clair. Tous ceux-là sont réunis en un tournemain par l’alchimiste Cédric Hanriot, qui multiplie les tempos, comme les pistes, dans un sillon plus urbain, pas moins original, pour accoucher un recueil aux reflets multiples, dont la trame essentielle est selon son concepteur la physique quantique et un état d’esprit mystique. « Nous sommes de l’énergie, la musique est de l’énergie et la vie est magique ! »