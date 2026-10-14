Spectacle en hommage à son cheval star, Tzar, Tombeau pour un cheval d’orgueil, dernière création de Bartabas, clôt une longue histoire d’amour entre l’écuyer et sa monture mais s’avère d’un minimalisme déconcertant.

Il n’y a pas tromperie sur la marchandise. Tombeau pour un cheval d’orgueil est présenté sur le site de la compagnie par Bartabas lui-même comme une « méditation équestre et musicale ». Une dénomination qui porte en germe l’austérité du dispositif : Bartabas et son cheval mythique Tzar font là leur dernier tour de piste, pour Bartabas en tant qu’écuyer. Comme une séance de dressage : pas, trot, galop, voltes et demi-voltes, cessions à la jambe, changements de pieds et autres pirouettes alimentent dans une forme dépouillée ce spectacle d’une heure. Entre chaque exercice, deux interprètes lisent des extraits d’Un cheval l’autre de Bartabas et des poèmes issus d’un recueil éponyme de sa composition également, qui paraîtra en mars aux Éditions Gallimard. À la basse de viole, Lucile Boulanger fait sonner Marin Marais, Jean de Sainte Colombe et d’autres « musiques anciennes » en accompagnement des évolutions du couple homme-cheval. À plusieurs reprises, Solenn Heinrich et son cheval Misere font trois tours de piste et puis s’en vont, dans l’éclat de leur blancheur qui contraste avec les sombres tonalités de ce tombeau.

Fusion corps et âme

De la déclaration d’amour au soliloque, il n’y a qu’un pas. Le rythme immuable du spectacle, le ton monocorde et solennel des voix de Henri Carballido et Alice James, assis à leur table dans la pénombre, qui portent au compte-gouttes la poésie hiératique de Bartabas, la posture fermée de l’écuyer, tout à son cheval, coiffé une bonne moitié du spectacle d’une capuche qui le fait comme disparaître dessous, rien n’est vraiment fait pour que, dans cette relation d’amour entre un homme et sa monture, le spectateur ne trouve sa place. On comprend bien l’intention de Bartabas dans ce spectacle : donner à voir et à sentir la fusion corps et âme de lui et son cheval. Pas d’effort, pas de domination. Une relation tout en égards et en réciprocité. Tzar et son 1m90 au garrot, robe noire et port altier. Et sur son dos, tel un moine, l’écuyer qui paraît à peine le diriger dans leur danse commune. Résultat sans doute d’années de vivre ensemble au quotidien et d’une relation hors norme, l’un et l’autre s’écoutent, s’accordent et véritablement ne font plus qu’un. Mais entre les deux, quelle place pour nous, spectateurs ? Pour partager les sentiments et les émotions que Bartabas cherche à transmettre, il faut se défaire sans doute de toute attente de spectaculaire et se laisser imprégner par ce dénuement.

Eric Demey