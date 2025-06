Spectacle mis en scène par Antoine Oppenheim mêlant peinture, cinéma et adaptation d’un texte de Maylis de Kerangal, À ce stade de la nuit évoque les migrants qui prennent pied sur l’île de Lampedusa.

Cela fait bien plus de 10 ans que l’île de Lampedusa voit des migrants rescapés reprendre espoir sur son territoire pauvre et isolé. Plus de 10 ans que Maylis de Kerangal, en écoutant la radio, voyait, au nom de Lampedusa, se raviver ses souvenirs cinématographiques du Guépard de Visconti qui se télescopaient avec ces nouvelles dramatiques venues d’Italie. En collaboration avec la plateforme BOA qui, à Marseille, soutient les artistes exilés, Antoine Oppenheim met en scène ce texte intitulé A ce stade de la nuit (2014, Éditions Verticales), que Sophie Cattani et le plasticien d’origine kurde Mahmood Peshawa portent en mêlant théâtre, création d’une fresque picturale en direct et images cinématographiques. Un spectacle conçu comme « une chambre d’écho douce et amère qui interroge notre sentiment d’impuissance sans cesse renouvelé face aux vagues migratoires constantes ».

Eric Demey