Thomas Piasecki crée Regarde les tomber. Entretien.

Entremêlant les temporalités, Thomas Piasecki raconte l’histoire d’Irène, femme à la vie augmentée par deux amours, deux familles et deux maisons que réunissent la lutte et le désir brûlant de vivre.

Qui est Irène ?

Thomas Piasecki : Irène est une femme qui, au milieu des années 70, décide de vivre un mois sur deux dans deux endroits différents, avec deux hommes différents. Une vie dans la petite bourgeoisie sociale-démocrate d’une sous-préfecture, l’autre parmi les adeptes de la désobéissance civile du plateau du Larzac. Le trio amoureux qu’elle invente ne divise pas sa vie en deux mais la multiplie par deux. Je ne cherche pas à opposer ces deux milieux ni à les hiérarchiser ou les caricaturer, mais plutôt à montrer comment Irène a appris de ces deux vies choisies dans la désobéissance civile et sentimentale.

« Imaginer, aujourd’hui, un combat et une espérance autour de ce qu’on peut construire ensemble. »

Pourquoi ?

T.P. : Parce que revenir aux sources de la désobéissance, par le biais de la lutte des paysans du Larzac, c’est interroger l’action citoyenne et la possibilité d’une convergence des luttes, comme elle a eu lieu à cette époque, et poser cette même question aujourd’hui, pour y faire renaître l’espoir. Comment imaginer, aujourd’hui, un combat et une espérance autour de ce qu’on peut construire ensemble ? Depuis le refus de l’extension du camp militaire quand ils avaient 25-30 ans, au démontage du McDonald’s de Millau quand ils avaient la cinquantaine, les militants du Larzac ont toujours été taraudés par cette question de l’action politique illégale mais légitime. Pour autant, il ne s’agit pas de faire un spectacle documentaire, c’est d’abord et avant tout une fiction qui s’attache à trois personnages : Irène à 60 ans, Gaspard à 45 et Reda à 35 ans.

Les personnages ont-ils des âges différents ?

T.P. : Ils sont tous les trois nés au début des années 50 et on les découvre à des âges différents. Avec le temps, qu’est-ce qui change ou demeure ? Que dirait-on à celui qu’on était ? Tout commence le jour où Irène se rend compte qu’elle a dépassé l’âge de sa mère. Elle fait alors un retour sur son existence. Je ne traite pas la situation de manière fantastique, comme dans une science-fiction où elle rencontrerait son ancien moi, mais de manière concrète, pour essayer de comprendre comment différents points de vue d’une même vie peuvent dialoguer. C’est aussi pour cela que j’ai choisi de raconter la vie d’une femme qui n’est pas dans la norme. Quand on choisit d’échapper aux codes, qu’est-ce qui est stimulant, qu’est-ce qui est éprouvant ? Que voulait-on devenir et qu’est-on devenu ?

Propos recueillis par Catherine Robert