Avec « Les Fauves » Eric longequel et Johan Swartvagher ont l’ambition de présenter le jonglage de manière inédite. Pari réussi !

Les Fauves, c’est l’ambition un peu folle de présenter le jonglage d’une manière inédite, la promesse d’une exploration en direct dans l’écrin d’un chapiteau gonflable.

Passées les portes, le public, libre de ses mouvements, peut d’abord explorer l’espace du chapiteau-bulle. C’est la découverte de la Ménagerie : à chaque détour d’une circulation chichement éclairée de lumières rouges, roses et bleues, un lancer ou une attrape peuvent se révéler. Durant 45 minutes, les cinq artistes proposent isolément un solo… ou une performance, puisque Wes Peden ne jongle pas. Il faut accepter la frustration de ne pas pouvoir tout voir : cela crée de la gourmandise, presque une fébrilité. Chaque rencontre avec un solo devient une découverte. Ce dispositif déplace le public, qui devient découvreur et prescripteur. Puis vient la seconde partie : sur la piste, Wes Peden ouvre par un numéro intense et virtuose, puis les quatre autres artistes le rejoignent, entremêlent solos et duos, dans un continuum plein de bruit et de fureur qui ne se ménage guère de temps mort.

Des pépites d’écriture de jonglage

Le pari de créer une manière nouvelle de donner à voir le jonglage est peut-être ambitieux, mais Les Fauves ne manque pas de qualités pour y prétendre. Le chapiteau en lui-même est futuriste, intrigant, ludique, il propose des volumes nouveaux. L’ambiance électrique et mystérieuse communique une belle vibration, l’humour est omniprésent. Les solos de la Ménagerie recèlent des pépites : ce sont des œuvres complètes, quatre rencontres avec quatre écritures ; du jonglage en aquarium d’Eric Longequel à la proposition intimiste d’Emilia Taurisano, les couleurs sont contrastées. Le rôle de Wes Peden est intéressant : parce que la tension est construite autour de lui, son solo est comme une acmé du spectacle, mais le reste du temps une place lui est ménagée pour exister dans une énergie clownesque. L’ensemble est tenu par la qualité de la mise en musique vive et énergique de Solène Garnier. C’est dans la seconde partie que le spectacle révèle pour l’instant des faiblesses : les artistes n’ont pas tout à fait réussi à trouver la façon d’être en osmose, tous les cinq, en piste. Il y a des moments précieux, des connivences fugaces, qui donnent l’idée de ce que cette Cérémonie pourrait être quand le temps aura mis sa patine et que les artistes seront moins absorbés par leur technique. Le spectacle est déjà réjouissant, il pourrait être grand : c’est à cet endroit que l’on attend la bande des Fauves.

Mathieu Dochtermann