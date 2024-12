« Taire » réécriture du mythe d’Antigone par Tamara Al Saadi

Réécriture du mythe d’Antigone, la dernière création de Tamara Al Saadi* croise le destin de la fille d’Œdipe et celui d’Eden, une adolescente d’aujourd’hui confiée à l’aide sociale à l’enfance. Interprétée par une troupe de douze comédiens et musiciens, cette fable à deux horizons cherche à « rendre visible les endroits de capture de l’innocence ».

« J’ai commencé à interroger le mythe d’Antigone lorsque j’ai mis en scène Gone, en 2023, dans le cadre d’Adolescence et Territoire(s), programme de pratique théâtrale imaginé par le Théâtre de l’Odéon à Paris, l’Espace 1789 à Saint-Ouen et le T2G à Gennevilliers. Je me suis alors rendue compte que les jeunes gens d’aujourd’hui n’ont pas du tout la même perception de ce qu’est le féminin, la rébellion, le rapport à l’ordre, que la perception que, moi, j’en avais à leur âge. Tout a changé avec les mutations de la société. Cette expérience m’a appris beaucoup de choses. J’ai ensuite voulu observer le monde tel qu’il est à présent, en cherchant à savoir comment notre jeunesse est traversée par ce monde-là, comment la figure d’Antigone peut être le miroir de leur vie, de ce qu’ils ressentent au fond d’eux. Mon idée a été de regarder attentivement cette adolescence qui a dû endurer, en quelques années, le Covid, la guerre en Ukraine, ce qu’il se passe depuis un an au Moyen-Orient…

Deux adolescentes que l’on n’entend pas

C’est alors que j’ai pris la mesure de la gravité des pathologies dépressives qui touchent notre jeunesse, ainsi que de l’accroissement spectaculaire du taux de suicide chez les adolescents, depuis la crise sanitaire. Puis, je suis allé donner des ateliers sur Antigone dans des services de pédopsychiatrie. Là, j’ai rencontré des jeunes garçons et des jeunes filles de l’aide sociale à l’enfance. Ces jeunes gens appartiennent à une population complètement invisibilisée. Comme eux, Antigone est une enfant totalement meurtrie, enfermée dans des problématiques familiales inextricables, une enfant qui se retrouve dans la position de devoir donner un sens à sa propre mort. Taire établit un lien entre ces deux jeunesses. Cette pièce raconte l’histoire d’Eden, une jeune fille confiée dès sa naissance à l’aide sociale à l’enfance. On la voit grandir tout en assistant, en parallèle, à un conte dystopique qui réinvestit l’existence d’Antigone. Ces deux personnages ont pour point commun d’être des adolescentes que l’on n’entend pas. Les sociétés dans lesquelles elles vivent ne donnent aucun poids à leurs avis et à leurs ressentis. »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat