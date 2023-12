Sur quel pied danser ?

Pour sa quatrième édition, le festival biennal de la danse du Grand Paris Seine et Oise s’offre le parrainage d’Antoinette Gomis, qui ouvre les festivités. Pour une programmation à son image, riche de styles, d’influences, et très ancrée sur son territoire.

Antoinette Gomis est véritablement une enfant du pays. Originaire des Mureaux, la ville du Centre de la Danse Pierre Doussaint, structure coordinatrice de la biennale et du Festival des cultures urbaines. Celle qui fut à bonne école avec Pierre Doussaint lui-même se tourne ensuite vers le hip hop et brille dans des battles, avant de connaître un véritable succès en tant qu’interprète dans les chorégraphies de Wayne McGregor pour la comédie musicale Kirikou. Elle travaille pour Madonna, avec Ousmane Sy, puis devient la chorégraphe célébrée ici à travers sa nouvelle création et son répertoire. Le Silence utilise nombre de styles de danses urbaines qu’Antoinette Gomis a pu expérimenter dans son riche parcours. Et pour la deuxième fois, elle y adjoint la langue des signes, qu’elle utilise à la fois comme support à la dramaturgie et révélateur de pensées, et comme langage chorégraphique. Un écho à sa précédente pièce Les Ombres, qui ouvre la biennale. Antoinette Gomis profite également du festival pour revisiter un des solos qui l’a fait connaître, Images, en le transmettant à trois jeunes danseuses, pour un hommage vibrant à Nina Simone.

Un événement à vivre et à danser

D’autres femmes sont à l’honneur dans cette édition : Christina Towle et son regard aiguisé sur le basket ball qui devient, dans Bounce Back, support à la chorégraphie. Valentine Nagata-Ramos, qui s’inspire de contes et légendes japonaise à travers le break, le krump et le popping, ou même Carole Bordes, dans une passionnante conférence dansée sur La Danse, Le Jazz, et Mattox. Bruce Chiefare, un ancien du crew des Wanted Posse, livre quant à lui sa nouvelle création, sobrement intitulée Break, pour mieux inviter à le regarder, en suspendant notre regard. D’autres compagnies, plus émergentes, sont également à l’honneur, comme les danseurs du BoxCrew 93 (Breakbarok), la Waide Compagnie (Conciliabule), la Compagnie Et Caetera (Simone, Et Caetera) et La Petite Cie (Psyché). Enfin, la biennale Sur Quel Pied danser ? manquerait à ses promesses si les spectacles n’étaient pas accompagnés d’un intense programme de battles, d’ateliers, stages, rencontre, bal, exposition… Un grand événement fédérateur dans une dizaine de villes du territoire, pour un regard extra large sur la danse.

Nathalie Yokel