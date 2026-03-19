Marcial Di Fonzo Bo et Luis Sorolla signent avec Lengua de vaca une création bilingue portée par vingt étudiants franco-espagnols au Théâtre de la Cité internationale.

Fruit d’un partenariat inédit entre l’ESAD-PSPBB de Paris et l’ESADCYL de Castilla y León, Lengua de vaca est une aventure à la fois pédagogique et artistique, construite sur deux saisons. Tout commence en octobre 2024 à Valladolid, avec un premier atelier de recherches au plateau réunissant les étudiants et étudiantes des deux écoles ainsi que Luis Sorolla. Le dramaturge madrilène, déjà lié à l’ESADCYL, écrit ensuite une première version de la pièce, traduite en français par David Ferré, directeur des éditions Actualités éditions, spécialisées dans le théâtre de langue espagnole. Le texte bilingue, où le français et le castillan coexistent, prend sa forme définitive sous la direction du metteur en scène Marcial Di Fonzo Bo, habitué à travailler dans les deux langues.

Un mythe révélateur

La pièce convoque le mythe du Minotaure et son funèbre labyrinthe qui a conduit à la mort de nombreux jeunes gens victimes des péchés de leurs aïeux. “Les règles du jeu. Tu en auras besoin pour te situer parce qu’une foi dedans… Une fois dedans il n’y aura plus aucune ligne droite. ”. Les vingt interprètes binationaux et Di Fonzo Bo questionnent la jeunesse actuelle : quel labyrinthe, quel héritage, quel minotaure lui font face ? Quelle perspective de vie s’offre à elle ? Les fils narratifs s’entrelacent dans une langue théâtrale qui oscille entre récit cinématographique, dialogue vif et adresse directe au spectateur. L’écriture précise de Sorolla évoque Goya (dont Le Chien donne son image au projet), Borges et la mythologie grecque. Une création qui fait de la rencontre – entre langues, cultures et générations – son vrai sujet.

Isaure Do Nascimento