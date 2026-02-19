Avec « Cléopâtre », Dan Jemmett lève le voile sur la Reine d’Égypte

Le metteur en scène Dan Jemmett fait appel à l’auteur Rémi de Vos pour revisiter la figure de Cléopâtre. À destination du jeune public, leur Cléopâtre révèle les faces cachées du mythe.

Dan Jemmett découvre l’écriture de Rémi de Vos auprès du comédien Hervé Pierre, avec qui il a travaillé à plusieurs reprises. Aussi, lorsque l’idée vient au metteur en scène de travailler sur la figure de Cléopâtre, plutôt que de le faire par Shakespeare dont il a déjà largement exploré l’œuvre, il décide de passer une commande de texte à Rémi de Vos. Dans une distribution exclusivement féminine, cette nouvelle partition déconstruit le mythe de la superbe amoureuse dans un monde dominé par les conquêtes et les hommes pour éclairer une personnalité hors normes.

La reine d’Égypte à hauteur d’enfants

« J’aimerais que notre pièce, dédiée au jeune public, développe un portrait de la dernière reine d’Égypte qui sorte de ce qu’on en connaît habituellement. La réussite politique de Cléopâtre en tant que reine, son talent pour les langues ou encore ses réalisations en tant que mathématicienne et chimiste sont des aspects méconnus de sa personnalité qu’il m’intéresse de creuser », explique Dan Jemmett. Écrite pour quatre comédiennes de trois générations différentes, Cléopâtre sera assez légère en termes de technique et de décor pour pouvoir se jouer partout.

Anaïs Heluin