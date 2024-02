Pour sa 15ème édition, SPRING, Festival des nouvelles formes de cirque porté par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, donne à découvrir à travers 49 spectacles toutes les grandes tendances du cirque contemporain. À commencer par son désir de retour aux sources.

Pour sa dernière année à tête de la Plateforme 2 Pôles Cirque, qui en 10 ans a solidement ancré les arts de la piste en Normandie, Yveline Rapeau organise un SPRING flamboyant. Fidèle à l’identité unique que s’est forgé ce « festival des nouvelles formes de cirque », cette 15ème édition s’affranchit de l’unité de lieu et de temps. C’est en effet sur plus d’un mois, du 13 mars au 21 avril 2024, dans une quarantaine de lieux partenaires répartis sur l’ensemble de la Région, que sont programmés les 49 spectacles de l’année. À l’honneur, les artistes de nouveau cirque qui tournent un regard amoureux vers ses origines, le cirque traditionnel. « La pièce De nos jours [notes on the circus] créée en 2011 par le collectif Ivan Mosjoukine a ouvert dans le milieu du cirque contemporain un élan de retour aux sources, après une longue période de rejet du cirque traditionnel. SPRING 2024 témoigne de la durée et de la santé de mouvement », nous confie Yveline Rapeau. Parmi les neuf créations du festival, Suzanne : une histoire (de cirque) d’Anna Tauber est exemplaire de cette réconciliation. L’artiste d’aujourd’hui y exhume l’histoire d’un numéro perdu, celui de Suzanne Marcaillou et son mari Roger de la compagnie Les Antinoüs qui sans longe ni filet voltigeaient à plus de dix mètres de hauteur dans les années 50-60. Un mariage des époques bien prometteur !

Aux racines du cirque et de l’humanité

En développant des relations fortes avec diverses disciplines, beaucoup des autres créations de l’année témoignent d’un rapport complexe à la tradition, d’une forme de « Je t’aime moi non plus », selon la directrice de SPRING. Nous citerons On m’a trouvée grandie de Valentine Losseau, où magie nouvelle et psychiatrie se mêlent pour parler enfermement et domination au début du XXème siècle. Dans Derby de Valia Beauvieux et Emmanuelle Hiron, c’est le roller derby qui devient un agrès acrobatique, afin d’évoquer « le rapport intime au corps, à la féminité, à l’inclusion, à l’effort et au collectif ». Mis à l’honneur à travers les deux portraits de l’année, Félix Tampon et Danny Ronaldo nous donnent à regarder sous un autre angle, décalé, le dialogue entre cirque d’hier et d’aujourd’hui : celui du clown. Les sources auxquelles s’abreuve SPRING sont aussi celles de l’humanité, par exemple avec le spectacle Huellas d’Olivier Meyrou et Mathias Pilet qui nous mène sur les traces des Néanderthaliens. En parallèle à sa quête des origines, le festival continue d’emprunter d’autres voies comme celle des écritures de cirque pour la jeunesse, qui depuis Après-midi d’un foehn de Phia Ménard en 2011 connaissent une belle effervescence.

Anaïs Heluin