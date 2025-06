Louise Bénichou et Marion Brest interprètent le spectacle écrit et mis en scène par Cédric Orain sur le thème de l’anxiété chez les adolescents. Prévention, sensibilisation et échange au programme.

Maïa et Alicia ont 13 ans et entrent en quatrième. Elles « traversent quelques épreuves avec humour et légèreté, débattent avec ferveur autour de certains sujets qu’on entend dans les collèges : la pression scolaire, le regard des autres, l’hypersensibilité, l’amitié et les rapports sociaux ». Tout va bien jusqu’à ce que Maïa éprouve des troubles anxieux qui se déplacent, s’atténuent et se répètent jusqu’à devenir tenaces. La jeune fille décide alors de tenir un journal adressé à l’adulte qu’elle deviendra, pour y recueillir ce qu’elle traverse et ce qui va la construire.

Les mots pour le dire

« Depuis que j’écris pour le théâtre, je m’intéresse à des voix empêchées. », dit Cédric Orain. « Je m’intéresse à tous ces instants où les mots manquent, où la parole est en crise. Quand je me suis décidé à une petite forme autour de l’anxiété, j’ai voulu le faire aussi dans une démarche préventive, sans alourdir le sujet, en le traitant de la manière la plus ludique possible, pour sensibiliser des adolescents, et pouvoir ensuite créer un espace d’échange et de parole avec eux. » Plus de la moitié des adolescents français disent être touchés par l’anxiété, et ils sont encore plus nombreux à reconnaître ne pas en parler. Peut-être est-il temps d’écouter la jeunesse afin de l’aider à construire un monde plus accueillant que celui qui l’accable.

Catherine Robert