Figure de la scène contemporaine italienne, l’auteur, metteur en scène et comédien Saverio La Ruina reprend à l’Institut culturel italien son monologue multi-primé, qu’il a créé voici 20 ans, partition poignante autour du destin d’une femme calabraise frappée par un crime d’honneur. Un anniversaire célébré aussi par la Comédie-Française, dans une mise en scène de Françoise Gillard.

Alors que le seul en scène traduit par Federica Martucci et Amandine Mélan est à découvrir au côté de Singulis de Clément Bresson à la Comédie-Française du 4 au 22 février 2026, sous la direction de Françoise Gillard et dans interprétation d’Anna Cervinka, l’Institut culturel italien a l’heureuse idée d’en présenter le 9 février la version initiale, en dialecte calabrais, interprétée par son auteur. Le dramaturge, metteur en scène et acteur calabrais Saverio La Ruina célèbre cette année les 20 ans de cet emblématique seul en scène, multi-primé, aux résonances contemporaines jamais démenties. Applaudi pour sa puissance dramatique et sa choralité contrastée, Dissonorata rend palpable le destin d’une femme calabraise du début du XXe siècle, dont le cours de la vie est déterminé par le joug patriarcal.

Une choralité vibrante

Vouée à l’univers domestique, destinée au service de l’homme qui l’aura choisie, cette femme ancrée dans un contexte anthropologique que Saverio La Ruina connaît bien dévie du sillon tracé par les hommes. La transgression justifie le crime d’honneur qui la frappe : immolée par le feu, elle parvient pourtant à tracer un chemin de résilience. Conjuguant ironie acide, éclats grotesques et empathie pour la cause des femmes, le seul en scène se fait plaidoyer vibrant, louant « l’énergie, la force et l’intelligence instinctive des femmes qui ont guidé la survie de leurs communautés », qui se sont élevées contre l’oppression. Hier comme aujourd’hui, ici comme ailleurs, et singulièrement de manière tragique en Iran, qui appelle à l’aide.

Agnès Santi