Avec Les Incrédules, Samuel Achache explore le sujet du miracle et poursuit son travail sur les interactions entre théâtre et musique, en abordant pour la première fois le genre de l’opéra.

Sous quel angle reprenez-vous, dans Les Incrédules, le sujet du miracle que vous aviez traité dans La Symphonie tombée du ciel ?

Samuel Achache : Pour La Symphonie tombée du ciel, notre matériau de départ était des entretiens que nous avions collectés. Nous en avons tiré, avec l’orchestre la Sourde, une sorte de symphonie pour voix parlées et enregistrées, que nous diffusions sur le plateau par une trentaine de haut-parleurs. Nous ne cherchions pas à former un récit unifié. Les Incrédules est une fiction qui traite du même sujet, le miracle, et c’est aussi un opéra, avec des chanteurs, des comédiens, un grand orchestre en fosse et un plus petit orchestre sur scène.

En quoi le choix de l’opéra renouvelle-t-il votre processus de création ?

S.A. : Au théâtre, comme dans Sans Tambour, le temps de répétition est également souvent un temps d’écriture. À l’opéra, le livret et la partition sont déjà là avant le travail scénique. On connaît les mots et les notes. Cependant, nous avons aussi apporté nos manières de faire. En amont de la dernière période de création, nous avons eu deux sessions de répétitions avec le petit orchestre, plus mobile qu’une formation symphonique. Ces temps de recherche nous ont permis de construire les premières situations, et d’explorer les rapports possibles entre la voix, qu’elle soit parlée ou chantée, et son déploiement musical au plateau. Cette élaboration empirique à plusieurs mains fait partie de nos usages et a été indispensable à l’écriture du spectacle.

« Nous cherchons à creuser une situation jusqu’à ce qu’elle atteigne son point d’épuisement. »

Comment s’articulent la parole et le chant dans Les Incrédules ?

S.A. : Les Incrédules est un opéra chanté et parlé. Dans les deux cas, la parole est orchestrée. Ce n’est pas parce que l’on ne chante pas que l’on n’est plus à l’opéra. D’ailleurs, je ne suis pas sûr que la question des genres soit si importante. L’inertie propre au chant implique un ralentissement du récit qui l’affranchit d’emblée d’un réalisme immédiat. C’est aussi vrai du traitement orchestral de la parole. Cette tension entre deux manières de raconter une histoire se traduit dans le dédoublement des figures principales, qui sont chacune incarnée à la fois par une chanteuse et par une actrice. En ce sens, la forme opératique nous permet d’approfondir et de radicaliser certains des chantiers que nous avons ouverts au théâtre depuis une dizaine d’années.

Quel rôle l’humour et le burlesque ont-ils dans votre travail ?

S.A. : Nous cherchons à creuser une situation jusqu’à ce qu’elle atteigne son point d’épuisement. L’absurde – s’il y en a – est plutôt un résultat qu’un outil. L’histoire des Incrédules est celle d’une femme qui reçoit un appel lui annonçant la mort de sa mère ; au même instant, cette dernière frappe à la porte, mais plus jeune de quarante ans. Ce n’est pas une histoire drôle, mais une histoire impossible. À partir de là, chaque scène, chaque situation qui en découle, porte en elle plusieurs faces, à la fois tragiques et grotesques.

Propos recueillis par Gilles Charlassier