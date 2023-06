Jean-Baptiste Guinchard et Guillaume Tagnati, complices de longue date, interprètent l’histoire de Maxime et Emile, deux apprentis cuisiniers. Ces Frère(s) sont aux fourneaux et leur relation dure depuis 20 ans.

C’est parfois dans l’adolescence que se nouent les amitiés les plus durables. Maxime et Emile ont 15 ans quand ils se rencontrent. Du CAP cuisine aux restaurants étoilés, leurs parcours emprunteront des chemins tortueux, exigeants, parfois cruels. L’histoire écrite et mise en scène par Clément Marchand suite à la demande des comédiens raconte les coulisses du monde de la restauration, jusqu’à la haute gastronomie, mais aussi les contours parfois difficiles des amitiés masculines. Pudeur, violence, difficultés à dire se déploient dans une scénographie épurée, tout en suggestions, à travers une parole qui navigue entre récit, physicalité chorégraphiée et incarnation d’une ribambelle de personnages.

Eric Demey