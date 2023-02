Récompensée à de multiples reprises, la tragédie écrite par l’un des plus grands dramaturges contemporains québécois, adaptée au cinéma par Xavier Dolan, lève un tabou, celui du meurtre homophobe. Mise en scène par Rodrigo Portella, cette version théâtrale brésilienne d’une violente beauté, confinant au sublime, est un moment de théâtre d’exception.

Une expérience théâtrale de cet ordre est rare. Présentée pour la première fois au public de l’autre côté de l’Atlantique à l’occasion du Festival Trans-Amériques à Montréal en 2018, cette adaptation brésilienne de la pièce écrite par le dramaturge québécois Michel Marc Bouchard a reçu un accueil public et critique triomphal. Le spectacle créé en 2017 à Rio-de-Janeiro avait déjà rencontré au Brésil un énorme succès, trouvant une résonnance politique terrible dans ce pays tristement célèbre pour le nombre record de ses meurtres homophobes et l’homophobie notoire de son ex-président Jair Bolsonaro. L’auteur lui-même souligne l’exceptionnalité de ce « Tom na Fazenda » signé par Rodrigo Portella : « C’est l’une des plus belles et puissantes mises en scène de ma pièce, deux heures de pur bonheur théâtral ». Digne du meilleur des thrillers, magistralement construite, la pièce, d’une grandeur tragique et d’une portée universelle, n’est pas seulement ce drame dont l’homophobie serait le thème ; elle s’intéresse à son terreau, au mensonge, à la haine, à notre désir de nous conformer, à notre penchant pour la domination.

Des performances d’acteurs éblouissantes

L’histoire est celle de Tom, homosexuel et urbain sophistiqué. Après la mort de son amant, dévasté par cette perte, il décide de se rendre, sans y être invité, aux funérailles de son compagnon au fin fond d’une campagne oubliée du monde. Dans la ferme familiale, il rencontre la mère du défunt, elle-même dévastée, qui ignore tout de l’orientation sexuelle de son fils. Il y fait également la connaissance du frère du défunt, paysan viril et violent, qui, lui, sait tout, mais étouffe la vérité avec une violence inouïe. Armando Babaioff dans le rôle-titre et Gustavo Rodrigues dans celui de Francis, le frère du défunt, réalisent des performances éblouissantes, d’une intensité à couper le souffle. Engagés de façon viscérale dans des corps à corps physiques puissants, sur un plateau recouvert de terre, dépouillé de tout, sur cette scène qui tient de l’arène, ils livrent un combat sans merci. Les prestations de Soraya Ravenie (Agata, la mère) et de Camila Nahry (Sara) n’ont rien à envier à la qualité magnétique des interprétations masculines. D’un réalisme cru doublé d’une spectacularité fascinante, ce Tom na Fazenda nous laisse pantelants, témoins de la montée en puissance de l’inéluctable, de l’irrémédiable.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens