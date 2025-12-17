Florence Janas et Guillaume Vincent montent sur scène dans Paradoxe, un kaléidoscope théâtral autofictionnel que les deux complices ont écrit à quatre mains. Il y est question de la disparition de figures maternelles, de glissement de souvenirs et de jeux de miroirs… Tout cela dans une atmosphère rieuse, en perpétuel décalage, qui ne laisse aucune place à l’accablement.

Deux clowns, des mères disparues ou en voie de disparition, une drôle de majorette et un chat. Et surtout, une actrice et un acteur qui composent ces figures et personnages, ainsi que d’autres. Notamment leurs propres rôles — malicieusement déplacés, déformés — dans des jeux de mises en miroir et en abyme qui prennent des airs de comédie fantaisiste, irréelle, frayant avec de grands sujets. La mort, le deuil, le rapport à l’autre et à soi… Sans oublier les profondeurs et les artifices de l’art dramatique. Nourri par des événements familiaux douloureux, dont Guillaume Vincent et Florence Janas font la matière d’un théâtre de tous les possibles, entre performatif et introspectif, Paradoxe ne plonge jamais vraiment dans les sujets qu’il traverse. C’est peut-être ce que l’on pourrait reprocher à ce spectacle (tourner autour du pot sans jamais franchement dire ce qu’il semble vouloir exprimer), si une fantaisie expressionniste ne venait, touche par touche, rehausser de couleurs vives ces absences d’approfondissement.

Un théâtre de tous les possibles

Du rouge. Du jaune. Du bleu. Du vert… Et de multiples protagonistes qui vont et viennent, se confondent, se métamorphosent en faisant s’entrecroiser souvenirs d’enfance, passé proche et présent assumé de la représentation. Florence Janas et Guillaume Vincent sont complices depuis près de trois décennies. La relation de connivence qui unit les deux artistes est la colonne vertébrale de cette proposition riche d’effets de flou, mais également de netteté. Sans leur proximité évidente, les zones de trouble et les bouffées loufoques de Paradoxe ne seraient que contournements faciles. Ici, ils participent à l’affirmation d’une liberté elle-même gage d’authenticité. L’authenticité d’un geste qui vise à révéler « ce qu’il y a de vrai dans le faux et de faux dans le vrai » comme l’explique Florence Janas. Cette mise en perspective du concret fait naître des sensations diverses et même, souvent, contradictoires. Ainsi, le deuxième mouvement du premier concerto pour piano de Chostakovitch articule, par boucles, les inflexions à la fois lumineuses et élégiaques de ses premières mesures. Elles nous disent, elles aussi, quelque chose d’un état d’âme, d’un rapport au monde et à la réalité.

Manuel Piolat Soleymat