Entre tempête émotionnelle et mutisme torturé, la Compagnie des mauvais joueurs plante le décor d’Écoutez leur silence dans un centre pour ados. Une exploration des turbulences de la jeunesse.

Tendez l’oreille…un peu plus encore. Vous n’entendez rien ? Et pourtant, c’est un capharnaüm intérieur. Celui de nos adolescences. L’âge où tout bascule et se bouscule, où tout se brouille et on s’embrouille. Dans la tempête de ces émotions qui font vaciller le corps comme la langue, souvent, le silence règne, pesant et parlant tout à la fois. Car on ne trouve pas d’oreille attentive ou de bras protecteurs. C’est tout le travail de Nathanëlle, qui accompagne sept adolescents cabossés par la vie.

Par mots et par sauts

Plongées dans le quotidien de ces jeunes aux vies brisées, Gabrielle Gay et sa troupe propose un retour en adolescence. À travers la pluralité de leurs expériences de jeu et de disciplines artistiques (musique, danse, arts plastiques), la compagnie fait défiler les mots comme sur des colliers de perle. Elle noue à cette farandole langagière un travail corporel intense. Les sauts et cabrioles sur les canapés du foyer sont permis. Les câlins, les jeux d’eau et la douleur aussi.

Amandine Cabon