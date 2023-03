Renaud Capuçon à l’Orchestre national de France

Artiste en résidence à Radio France cette saison, Renaud Capuçon crée le Concerto pour violon de Camille Pépin avec l’Orchestre national de France.

À 32 ans, Camille Pépin, qui a étudié auprès de Marc-André Dalbavie, Thierry Escaich et Guillaume Connesson, et dont l’écriture est marquée à la fois par une certaine tradition française et le minimalisme américain, compte parmi les figures de la nouvelle génération. Dans la lignée d’une prédilection pour le répertoire instrumental et orchestral, elle confie à Renaud Capuçon la création de son concerto pour violon commandé par Radio France, Le sommeil a pris ton empreinte, avec l’Orchestre national de France, sous la baguette de Simone Young, qui dirigera également la Symphonie n°1 de Mahler. La semaine suivante, on retrouvera le National et Renaud Capuçon pour le dernier des six concerts de sa saison en résidence à Radio France, dans le Troisième Concerto de Saint-Saëns, au sein d’une mise en valeur de la quintessence de la musique française et des forces de la maison où Cristian Macelaru dirigera, outre Jeux de Debussy, les deux suites que Ravel avait tirées de son ballet Daphnis et Chloé, avec le Chœur de Radio France préparé par Lionel Sow.

Gilles Charlassier