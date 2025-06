Au sein d’une ingénieuse mise en scène d’Olivier Letellier, un groupe de spectatrices et spectateurs participe à la lecture à haute voix d’un texte de Magali Mougel : Mauvaise Pichenette !. L’histoire saisissante d’une famille qui se déchire, heurtée de plein fouet par des idées d’extrême droite.

L’espace est rempli de supports de lecture de toutes formes et de toutes tailles : feuilles accrochées aux murs, disposées sur une table, fiches associées à des objets du quotidien… La pièce de Magali Mougel apparaît aux yeux de toutes et tous : les répliques en bleu seront lues par un ou une interprète des Tréteaux de France (Angèle Canu, Nicolas Hardy et Cécile Zanibelli, en alternance), celles en rouge par des membres du public. Les spectatrices et spectateurs évoluent librement dans la salle du spectacle. Les règles du KiLLT (Ki Lira Le Texte) — dispositif de lecture à voix haute visant à partager le plaisir des mots — sont simples : il s’agit de transformer la représentation théâtrale en jeu. Un jeu où chacun fait selon ses envies et ses capacités. Un jeu où on ne peut pas perdre. Le 25 mars dernier, à la Mairie du XXème arrondissement de Paris, c’était une classe de 3ème du Blanc-Mesnil qui se lançait dans l’expérience.

Quand le théâtre devient un jeu

Généreusement guidés par Angèle Canu, ces adolescentes et adolescents s’emparaient des mots de Magali Mougel parfois avec timidité, parfois avec aisance, toujours avec authenticité, chargés de l’acuité contemporaine de l’histoire à laquelle ils donnaient vie. Mauvaise Pichenette ! nous plonge avec force dans les débats contradictoires d’une famille d’agriculteurs assaillie par des idées d’extrême droite. Tranchante, concrète, sans artifice, la plume de Magali Mougel fait mouche. Ainsi que le dispositif imaginé par Olivier Letellier qui permet aux publics de sortir d’une position de spectateurs passifs pour participer pleinement, activement, à la naissance d’une langue et d’un propos. Le théâtre devient ici une aventure inclusive et collective. La parole circule, se partage, engendre toutes sortes d’émotions. Le pari est gagné. Haut la main.

Manuel Piolat Soleymat