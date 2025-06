Dans le jardin du Théâtre des Doms, trois spectacles belges tout-terrain s’offrent au spectateur curieux de formes singulières, à la croisée des disciplines.

Cela fait maintenant cinq ans que le Théâtre des Doms, qui œuvre à l’année à la promotion et à la diffusion des œuvres et artistes belges francophones, fait de son jardin un espace où le spectacle vivant prospère autant que dans ses salles. Avec Drache Nationale de la compagnie Anoraks, T’es qui toi ? de Une compagnie et Toutes les choses géniales de Duncan MacMillan interprété par Jonny Donahoe, on se laisse surprendre par des formes très différentes les unes des autres mais toutes à la frontière de plusieurs disciplines. Dans la première, le jonglage s’enrichit de la relation que développent Tom Boccara, Gaëlle Coppée et Denis Michiels avec le clown et le théâtre. Dans la pièce suivante, guitare et accordéon se mêlent au théâtre, également de la partie dans la troisième proposition qui fait la part belle au stand-up. Dans le jardin des Doms, se mettre au vert est toute une aventure.

Rire et penser à l’air libre

Avec ces trois spectacles, le jardin met le rire à l’honneur, autant que la réflexion. À 15 heures, le trio de Drache Nationale ouvre la pelouse en légèreté, en multipliant les tentatives absurdes pour répondre à une question qui les taraude : « Comment positiver quand c’est la merde ? ». Avec T’es qui toi ? à 17h45, Leïla Chaarani et Alexandre Duvinage, mis en scène par Thierry Lefèvre, s’interrogent eux aussi : « Comment dire je suis ci ou ça ? ». Leur cheminement théâtral et musical « dans l’immensité de l’être » prépare le terrain pour le dernier spectacle de la journée au jardin, à 20h15. Là, l’auteur Duncan MacMillan s’est adjoint les talents du stand-upper Johnny Donahoe pour « parler et faire parler de la dépression en toute légèreté, profondeur et humour ». Basée sur la complicité entre l’acteur et le spectateur, cette pièce raconte le parcours d’un homme dont la mère a fait une « grosse bêtise » alors qu’il n’avait que sept ans. Au jardin des Doms, les choses graves s’apprivoisent en douceur.

Anaïs Heluin