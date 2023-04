Spectacle féministe en collages et multiples ruptures de ton, Régime soupe aux choux : mode d’emploi est tout aussi instructif que rafraîchissant.

C’est dans la toute petite salle de la Bohême, au sous-sol du théâtre des Déchargeurs que Chloé Heckmann et, en alternance, Léa Goldstein et Yoanna Bolzli interprètent Régime soupe aux choux : mode d’emploi. Une vingtaine de sièges à tout casser au contact direct de la toute petite scène, le collectif Triplik ne s’en laisse pas conter : créé pour être transportable et même joué dans la rue, le spectacle est véritablement tout terrain. Un mini castelet à jardin qui servira de pseudo écran télé, un synthé à cour et quelques accessoires en fond de scène suffisent à alimenter la fantaisie et la créativité de ces jeunes femmes qui vont les yeux dans les yeux vous parler de viol, vaginisme, tampons et autre endométriose. Car nonobstant son titre de comédie pétomane en mode Louis de Funès, Régime soupe aux choux : mode d’emploi est un spectacle féministe menée par des membres du Mouvement Collages féminicides, intersectionnelles et disciples de Despentes. Rien de moins. Voilà qui devrait dissuader certains ou certaines d’en pousser la porte, surtout s’ils ou elles n’aiment pas l’écriture inclusive.

Ce qui cherche à se dire derrière ce qui se dit

D’autres pourraient craindre le spectacle militant qui délivre son catéchisme. Qu’ils et elles viennent donc voir comment ces jeunes femmes contournent l’obstacle à coup de prises de paroles qui oscillent entre premier et second degré sans que l’on sache jamais vraiment où l’on en est. Sur scène, Léa Goldstein et Chloé Heckmann enchaînent les modes de prise de parole en toute fluidité. Du texto autobiographique au discours militant en passant par une parodie de C’est pas sorcier, des pubs, des conversations entre copines et autres chansons détournées ou pas, final tout en complexité sur Noir Désir, le spectateur est amené chaque minute à reconsidérer son point de vue, à se demander ce qui cherche à se dire derrière ce qui se dit. En cours de route, il pourra en apprendre sur la contraception masculine ou l’endométriose, sentir bien sûr s’il en doutait que l’on peut être militant ou militante féministe et avoir accès à une pensée dialectique, et enfin apprécier le sens théâtral d’un spectacle où l’ingéniosité et l’intelligence sensible tiennent lieu de gros moyens. Car dans l’absolue proximité du dispositif, Régime soupe aux choux : mode d’emploi parvient sans problème à faire rire mais aussi à émouvoir. Le mérite en revient ce soir-là à Léa Goldstein, malicieuse à lunettes, co-autrice du spectacle tout en ironie intérieure, et à Chloé Heckmann, qui apporte en fragilité et en spontanéité ce que sa comparse tient en faux sérieux. Un duo parfaitement réglé, qui reste au sec, même à la piscine.

Eric Demey