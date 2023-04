20 000 lieues sous les mers

Initialement créé au Théâtre du Vieux-Colombier en 2015, succès public et critique unanime, le petit bijou maritime de Christian Hecq et Valérie Lesort revient au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Reprise à ne pas rater !

Partis à la recherche d’un mystérieux narval qui brise le bois et l’acier des navires les plus solides et provoque des ravages sur toutes les mers du globe, le Professeur Aronnax et son fidèle domestique, Conseil, se retrouvent prisonniers du terrible Capitaine Nemo. Il les tient enfermés dans le Nautilus pour avoir surpris le secret de son entreprise vengeresse contre le genre humain. Pirate des mers implacable et plus terrible que le plus terrible des monstres marins, Nemo entraîne ses otages dans un tour du monde à travers les océans, où l’expérience scientifique se mêle à la poésie des grandes profondeurs. Trésors engloutis, calmars géants, araignées de mer, méduses : Aronnax et Conseil découvrent les démons et les merveilles des profondeurs abyssales. Christian Hecq et Valérie Lesort ont imaginé un théâtre noir où flottent en suspension tous les habitants de cet univers fantastique. Cécile Brune interprète la voix off qui narre ce voyage extraordinaire, où les comédiens Mikaël Fau, Laurent Natrella, Rodolphe Poulain, Eric Prat, Pauline Tricot et Eric Verdin se font aussi manipulateurs, passant en un clin d’œil du rôle des hommes à celui des bêtes, incarnées par des marionnettes à gaine.

Poésie des gouffres amers

« Pour les couleurs, l’univers de Georges Méliès a été inspirant, comme celui d’Ernst Haeckel, un scientifique contemporain de Jules Verne qui a dessiné de magnifiques méduses et poissons. » remarque Valérie Lesort, qui a fabriqué les marionnettes avec Carole Allemand. La scénographie et les costumes d’Eric Ruf, les lumières de Pascal Laajili, l’environnement sonore créé par Dominique Bataille : tout concourt harmonieusement à faire naître la magie et l’humour de ce spectacle remarquablement composé et animé. On a l’impression d’être dans l’eau, une heure et demie durant, en compagnie de Nemo, au milieu des eaux troubles de son ressentiment et des flots miroitant de son royaume chatoyant. « Ce misanthrope cyclothymique est aussi un grand humaniste qui défend les minorités, ces « sauvages » qu’il appelle les « naturels », et un grand écologiste. » dit Christian Hecq. Avec Valérie Lesort, il orchestre de main de maître cette odyssée pisciphile où l’on barbote entre beautés des mots et poésie des images, entre adorables flabellines, virgulaires admirables, tubipores et gorgones…

Catherine Robert