Regards croisés Koulounisation / Je suis une fille sans histoire

Deux spectacles explorent le pouvoir des mots.

Koulounisation

Salim Djaferi présente son enquête sur la manière de nommer la présence passée de la France en Algérie.

Cette performance linguistico-plastique de Salim Djaferi recèle pas mal d’autodérision et un sens dramaturgique qui ne recule pas devant le coup de théâtre. Seul en scène, ou presque, Salim Djaferi s’empare d’un sujet de plus en plus visible sur les scènes hexagonales : l’histoire de la colonisation de l’Algérie par la France et de son passage à l’indépendance. Partant d’un postulat simple qui énonce que le langage façonne notre rapport à la réalité, qu’il en est aussi un symptôme, et qu’il en devient par là même un enjeu des luttes de pouvoir, notamment quand il s’agit d’écrire l’histoire, l’artiste formé au Conservatoire royal de Liège conduit le spectateur à sa suite dans une enquête documentaire tout aussi sérieuse que bien menée.

Définir la colonisation via l’outil du langage

Salim Djaferi s’adresse directement aux spectateurs et efface le danger du didactisme par le recours à son histoire personnelle. Comment il s’est aperçu avec sa grand-mère qu’il n’y avait pas de mot arabe pour désigner la colonisation par exemple, autre que ce rigolo « koulounisation » où s’entend encore la moquerie du colon envers l’accent de l’autochtone. C’est donc à partir de son histoire que s’élabore cette lecture en apparence légère de l’histoire via une enquête dont la gravité et la violence ne se révèlent que progressivement. On oublie alors que l’intérêt et l’attention se sont relâchés par instants pour apprécier l’aboutissement magistral du spectacle.

Je suis une fille sans histoire

Dans une conférence décalée, érudite et drôle, Alice Zeniter évoque avec talent comment nous sommes constitués d’histoires.

Alice Zeniter interprète et met en scène un essai théâtral qu’elle a constitué autour des récits qui organisent notre représentation du monde. Ancienne élève de l’ENS, elle y fait montre de sa capacité à solliciter des références érudites et à les vulgariser sans jamais tomber dans l’à-peu-près ni l’obscur, se tenant toujours en équilibre entre la rigueur de la réflexion et sa très séduisante mise en spectacle. Avec un igloo de papier, des tas de feuilles dispersées et un paper board qui sert aussi de tableau de projection, Alice Zeniter se mue en conférencière capable par exemple de retrousser son pantalon pour passer sa cheville à la moulinette d’une très amusante sémiologie à la manière de Roland Barthes.

Quels récits pour faire changer le monde ?

Le titre laisse entrevoir la part féministe du propos, mais cette dimension ne constitue pas pour autant le cœur du sujet. Mentionnons simplement qu’on comprend entre autres pourquoi les récits de cueillette de la préhistoire ont été supplantés par ceux de chasse, pourquoi nous sommes des êtres de récits bien plus que d’expériences, ou encore ce que dit d’une histoire le test de Bechdel. Pleine d’autodérision, d’humour, Alice vogue d’Anna Karénine à Umberto Eco en passant par La Poétique d’Aristote pour analyser ce qui nous happe dans la fiction et l’utilisation politique qui peut être faite de nos affects.

Eric Demey