Avec Portraits de famille : les oublié.e.s de la Révolution Française, Hortense Belhôte raconte dix personnages aux parcours bien différents. Tout en filant la pièce avec sa propre vie intime, elle propose un spectacle à l’esthétique et à la narration explosives. Intrigante, percutante, la performance est surtout très drôle et nourrit des réflexions encore peu explorées. À découvrir, pour rire et apprendre !

Hortense Belhôte est de retour avec une nouvelle conférence spectaculaire. Après les footballeuses, les graffeuses, les danseuses et les marmottes, l’artiste multi-casquette consacre son spectacle/performance/pièce/conférence/stand up aux « oublié.e.s de la Révolution Française ». Une « conférence spectaculaire », c’est un savant mélange de tout ce qui anime sa conceptrice Hortense Belhôte, ancienne prof d’histoire de l’art (mais pas que). De l’histoire, de la vulgarisation, de l’humour beaucoup, de l’intime aussi et enfin une grande projection animée accompagnant les folles digressions d’Hortense. Tout commence avec l’arbre généalogique familial, renvoyant aux héritages dont on aimerait parfois se désolidariser : une « dynastie de nobodies sédentaires » en l’occurrence. C’est par ce prisme personnel que la conférence entreprend de mettre en lumière celles et ceux qui, au XVIIIème siècle, sont morts dans l’indifférence de leurs pairs et, de fait, sont absents de nos livres d’Histoire modernes.

Ici, Jeanne du Barry chante Edith Piaf avant de mourir

Un casting de choix s’invite à la présentation, telle une horde de pokémons. Ils sont dix à se dévoiler sous les chroniques hilarantes d’Hortense, et à prendre place dans des décors de jeux vidéo. Jeanne Du Barry, Madame Royale, Zamor ou Thomas Alexandre Dumas, enfants et autres femmes artistes se confrontent à notre présent qui, visiblement, porte un regard erroné sur la réalité des siècles derniers. Une revanche ? Plutôt une opportunité d’éclairer et rétablir quelques faits. Saviez-vous que Marie-Thérèse Charlotte de France, fille aînée de Louis XVI et Marie-Antoinette, fut la seule de sa famille à survivre à la Révolution ? En 1795, à 17 ans, elle fut libérée, seule et traumatisée. Saviez-vous que Jeanne du Barry, bâtarde devenue maîtresse de Louis XV, se fit offrir en 1773 un enfant déporté, Louis Benoit Zamor, pour la servir, faisant d’eux les caricatures des parias sociaux de l’époque ? Vive la France ! Plutôt qu’un discours moralisateur, Hortense Belhôte, vêtue de bleu, blanc et rouge, trace les lignes de toutes ces vies de second plan dont il ne reste pas grand-chose. Ici détails et anecdotes prennent une importance capitale, et permettent d’ouvrir les points de vue sur la période. L’humour surtout, touchant et provocateur, décoince les visages, et c’est là tout le génie d’Hortense.

Louise Chevillard