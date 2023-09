Evgueny Kissin joue le Troisième Concerto de Rachmaninov avec l’Orchestre national Bordeaux-Aquitaine sous la direction de Fuad Ibrahimov.

Créé en 1909 à New York avec le compositeur, le Troisième Concerto de Rachmaninov compte parmi les Everest pour le piano. De cette extrême virtuosité qui n’exclut pas l’expression lyrique, en particulier dans les variations de l‘Intermezzo central, Vladimir Horowitz s’était fait l’ambassadeur, dès son épreuve de sortie de conservatoire. Un mois avant le festival L’esprit du piano, rendez-vous inscrit dans l’automne bordelais depuis plus de dix ans, c’est une légende actuelle du piano, Evgueni Kissin, qui viendra transsubstantier à son tour en intensité poétique les difficultés techniques de la partition, sous la direction de Fuad Ibrahimov. Lauréat du 4e Concours Evgeny Svetlanov en 2018, le chef azerbjaïnais dirige en seconde partie de concert la Première Symphonie de Beethoven, où l’héritage du classicisme viennois de Haydn et Mozart se teinte déjà d’innovations qui vont infléchir l’évolution du genre symphonique, particulièrement dans le Menuetto, écrit dans un temps alerte de scherzo.

Gilles Charlassier