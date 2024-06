Ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres. S’inspirant de l’histoire du groupe punk féminin The Slits, Justine Heynemann et Rachel Arditi créent une épopée collective effrénée et rageuse.

Les Clash, les Sex Pistols, le Velvet Underground, Patti Smith, Iggy Pop, les Kinks… et Les Slits, un groupe londonien de punkes au féminin, créé en 1976, que tout le monde (ou presque) a oublié. Rachel Arditi et Justine Heynemann se sont librement inspirées de leur histoire pour mettre en lumière des héroïnes inspirantes, combatives, pour traverser en musique leur aventure rageuse et fragile. L’Angleterre traverse alors une grave crise économique. « Les rues sont grises, le futur est noir. Tellement noir, qu’il a disparu ». La colère, l’amertume enflent contre une société qui n’offre aucune perspective. Margaret Thatcher, The Iron Lady, va bientôt prendre le pouvoir. Dans cette période trouble Viv Albertine, Ari Up, Palmolive et Tessa Pollitt, quatre adolescentes âgées de 14 à 20 ans, se rencontrent. Chacune à leur manière abîmée par la vie, elles décident de créer un groupe punk, pour être sur scène, mais aussi pour s’unir, se réparer, devenir fortes. Sur une scène qui se fait salle de concert, elles deviennent des personnages fragmentaires, aux répliques lapidaires, dont l’épaisseur grandit au fur et à mesure que les relations se tissent, que l’intime se laisse voir. Parfois le viscéral laisse place à une forme de distance, voire d’onirisme.

Donner corps à ses rêves

Les comédiennes jouent la musique en direct. Charlotte Avias est la chanteuse Ari up, virevoltante et éruptive. Musicienne et comédienne, Kim Verschueren, d’une belle présence, est Tessa Pollit, douce et au bord de l’overdose. Salomé Dienis Meulien est parfaite en Paloma, batteuse venue de l’Espagne franquiste, et pas née de la dernière pluie. Camille Timmerman est une touchante Viv Albertine, qui se bat et apprend à oser. Rachel Arditi parvient à jouer avec précision une gamme étendue, de Nora Forster, la mère de Ari Up, à l’agent Dennis Morris. Toujours juste, James Borniche interprète divers personnages, de Sid Vicious à Margaret Thatcher et Léa Salamé. Une épopée collective où l’art vise à se renforcer sans tricher dans son rapport à la vie et au monde. Entre fragilité et vigueur.

Agnès Santi