Dernière création du metteur en scène Robin Renucci en tant que directeur des Tréteaux de France, Phèdre investit la scène du théâtre de La Criée dont la charge lui revient désormais. La splendeur tragique et l’ampleur poétique du chef-d’œuvre racinien résonnent avec force dans ce spectacle d’une rare intensité émotionnelle.

Faire entendre la beauté de la versification en alexandrin, sa puissance poétique, travailler à la limpidité de l’intrigue et de ses rebondissements, s’attacher à montrer la pertinence et la portée contemporaine, universelle, du propos, tels ont été les grands axes de l’intention du metteur en scène. Cette Phèdre avec laquelle Robin Renucci clôt un cycle racinien rencontre ces belles exigences qui portent haut l’ensemble de son travail, soutenu par une ambition fondamentale : « Retrouver le commun dans lequel nous replacent le verbe et les œuvres ». Sublime tragédie de la passion amoureuse, du dilemme terrible opposant le désir à l’honneur, le chef-d’œuvre de Racine expose les affres dans lesquelles Phèdre, seconde femme de Thésée, Roi d’Athènes, est plongée. Elle est cette figure qui éprouve un amour criminel et fatal pour son beau-fils, enfant d’un premier mariage, Hippolyte. Si l’héroïne éponyme inspire bien cette terreur et cette pitié qui lui sont dévolues par Racine, elle partage dans la mise en scène de Robin Renucci cette fonction cathartique avec Hippolyte. « La vraie victime », affirme le metteur en scène, « c’est Hippolyte ».

Des interprètes remarquables

Cet attachement « à révéler l’injustice absolue qui est faite au fils de Thésée et à revaloriser cette victime » tient à la manière dont Robin Renucci envisage cette tragédie de l’amour coupable ; celle-ci est à ses yeux « la tragédie de l’inceste ». Éclairée par cette lecture sans ambiguïté, l’œuvre est entendue comme rarement dans toutes les subtilités de sa gamme émotionnelle, dans sa poésie et sa beauté tragiques. Les enjeux attachés à chacun des protagonistes y gagnent en relief, servis par des interprètes remarquables qui tous manient l’alexandrin avec aisance et naturel. Marilyne Fontaine est une Phèdre vibrante, dont nous partageons les afflictions et les égarements. Ulysse Robin dans la peau de cette belle âme qu’est Hippolyte, tour à tour furieux, déconcerté, accablé, malheureux, en proie à l’insensé, nous attache terriblement. Eugénie Pouillot (Aricie), Nadine Darmon (Oenone), Julien Tiphaine (Thésée), Patrick Palmaro (Théramène), Chani Sabaty (Ismène), Solenn Goix (Panope) servent leurs rôles avec éclat. Le dispositif scénique quadri-frontal permet d’entrer dans l’intimité des personnages, lesquels, encerclés par les spectateurs, ne peuvent rien cacher de leurs états d’âme. Au beau milieu, un plateau circulaire absolument nu, flanqué de quatre petites rampes qui règlent les entrées et les sorties en rythmant la succession des scènes. Tout concourt à servir la clarté du propos, jusqu’aux costumes d’époque.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens