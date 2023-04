Ousmane Sy Galaxie, un week-end aux rythmes de la house

Le week-end Tous Azimut nous plonge dans l’univers d’un danseur disparu trop tôt. Ousmane Sy, originaire d’Antony, a réuni autour de la house dance une constellation d’artistes.

Durant trois jours, l’Azimut fait vibrer ses espaces aux rythmes de la house, entre le théâtre Firmin Gémier, La Piscine, et jusqu’à l’Espace Cirque. C’est ainsi que l’on verra la richesse des connexions de la galaxie Ousmane Sy, version fête, spectacles, et pratique chorégraphique et musicale ! Le vendredi soir se déploie sous la forme d’une carte blanche donnée à trois groupes qui gravitent depuis toujours autour de « Babson ». Paradox-Sal, son crew entièrement féminin fondé en 2012, les Serial Stepperz, qui plaçaient dès 2007 la house, le clubbing, la danse afro et le break au cœur d’un mouvement de renouvellement des écritures hip hop, ou Ligne 2 Mire, fondée à Antony même par Barou Sy, son frère.

Une communauté réunie

Ils sont rejoints par Les Wanted Posse, crew incontournable du paysage chorégraphique depuis 1993 et champion du monde en 2001, dont Ousmane Sy fut l’un des danseurs. Danseur, chorégraphe, mentor, passeur, Ousmane Sy s’est épanoui dans le monde des battles comme dans l’institution, jusqu’à la codirection du Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne. One Shot, présentée ici, est une pièce qui continue de diffuser son langage chorégraphique, qui s’exprime également dans les grands moments de fête que toute la communauté sait porter. En témoignera l’événement de clôture, un Master Cypher tout autour de la musique house ouvert à tous !

Nathalie Yokel