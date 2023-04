Never Twenty one de Smaïl Kanouté rend hommage aux victimes des armes à feu

Le chorégraphe Smaïl Kanouté rend hommage aux victimes des armes à feu dans le monde. Le trio imprégné de danses hip-hop fait jaillir résilience et lutte antiraciste.

Calligraphe du mouvement, Smaïl Kanouté est un enfant du hip-hop, qui a élaboré un style fluide et empreint de spiritualité. Avec Never Twenty one (qui reprend un hashtag du mouvement Black Lives Matter), il inaugure le premier volet d’un triptyque, composé d’un court métrage et d’une chorégraphie, pour rendre hommage aux jeunes victimes des armes à feu à New York, Rio de Janeiro et Johannesburg, où il a collecté des témoignages. Avec Aston Bonaparte et Salomon Mpondo-Dicka, dans une mise en scène en clair-obscur, il donne corps à ces récits, déployant une myriade de styles mélangés. Les danseurs ornés de mots dansent la révolte, la tragédie et la résilience.

Belinda Mathieu