Biennale de création pour l’enfance et la jeunesse, Odyssées programme six créations du 23 janvier au 23 mars 2024 au CDN de Sartrouville et dans les Yvelines. Théâtre, magie, cirque chorégraphié et musique conjuguent leurs effets, cultivant un plaisir qui s’adresse aux plus jeunes, des tout-petits aux adolescents, et qui se partage à tous âges.

À la tête du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines depuis janvier 2023, Abdelwaheb Sefsaf se réjouit de déployer la 14e édition de la Biennale Odyssées en Yvelines, qui se déploie au théâtre mais aussi et surtout dans une multitude de lieux non dédiés couvrant le vaste département des Yvelines. Plus de 200 représentations permettent à de nouveaux publics de découvrir des formes pluridisciplinaires audacieuses, ouvertes sur le monde, proposant « une représentation théâtrale à l’image du public, c’est-à-dire nourrie de diversité ». Le metteur en scène crée Malik le magnifik, conte inspiré par l’histoire d’un collaborateur de longue date et ami, Malik Richeux, musicien né sous X dans le bidonville de Nanterre, qui fut adopté par une famille d’enseignants de Bretagne. À partir de son fascinant parcours, le metteur en scène a imaginé une quête initiatique guidée par un fabuleux violon. « C’est une manière pour moi de dire que l’identité, ce n’est pas seulement un héritage, c’est surtout ce qu’on en fait. » confie-t-il.

Éloge de l’imaginaire et du partage

Odile Grosset-Grange, artiste associée du CDN, met en scène Le Chat sur la photo d’Antonio Carmona, un tendre polar dans lequel la petite Anya enquête sur la mystérieuse disparition des objets de sa maison en compagnie de son doudou Froussard. Cette note qui commence au fond de ma gorge créé par Fabrice Melquiot s’inspire de la vie du musicien exilé originaire d’Afghanistan Esmatullah Alizada, qui interprète ici le rôle d’Aref, amoureux de Bahia, qui lui annonce leur rupture. Esquif (à fleur d’eau) d’Anaïs Allais Benbouali se fonde sur des témoignages de rescapés du navire humanitaire l’Ocean Viking, et vise à rendre un nom, une histoire aux naufragés. Attractions de Florence Caillon propose un cirque chorégraphié qui travaille sur l’horizontalité et la solidarité. Love à gogo ! de Marion Aeshchlimann et Benjamin Villemagne aborde le sujet de la vie affective et sexuelle des adolescents, sous la forme d’une enquête à la fois drôle et sérieuse.

