Mélanie Leray met en scène le dernier texte de l’auteur britannique Dennis Kelly, Together. Avec les excellents Emmanuelle Bercot et Thomas Blanchard, la pièce nous ramène en 2020, à l’heure où tant de considérations existentielles surgissaient. Une histoire de couple sous pandémie pleine de tendresse, joliment interprétée et mise en scène, mais qui peine à captiver.

Ça commence (ou ça finit ?) mal : « un cancer », « une puanteur de l’âme », un « visage que je déteste », les injures que s’envoient le couple en scène posent le décor. Ils ne s’aiment plus, se sont lassés, ne restent ensemble que grâce à/à cause de leur enfant. Dans une cage de scène dépouillée de tout attribut théâtral, laissant le gris du béton dominer le plateau qui parait alors immense, un canapé, une table, des courses : un quotidien. Il vote conservateur, elle travaille dans une ONG européenne auprès de réfugiés. Elle, c’est Emmanuelle Bercot, lui, Thomas Blanchard, un duo qui excelle et qui incarne avec intelligibilité et douceur le texte à la théâtralité limitée. Car lorsque les thématiques de la pandémie inondent les répliques et les scènes, sans apporter un éclairage et une profondeur notables, il devient difficile de ne pas céder à l’agacement de voir surgir les problématiques d’il y a maintenant quatre ans : le masque, le chômage partiel, la perte d’un proche en plein confinement. Le tout, à défaut de laisser s’épanouir une histoire d’amour tristement banale qui, avec Emmanuelle Bercot et Thomas Blanchard, pourrait captiver, tant la relation donne à voir les failles touchantes de l’un et la morale questionnable de l’autre.

Une tendresse infinie jusque dans la salle

Car il y a ce quelque chose de saisissant dans ce que donnent à voir les deux comédiens. Un amour qui laisse place à la détestation, mais d’une infinie tendresse, qui se laisse voir çà et là, à mesure que la pandémie progresse et impacte directement le couple. Et nous impacte aussi, puisque l’entièreté de la pièce se joue dans une adresse directe au public, pris à partie par les états d’âme au plateau : une énergie revigorante et légère circule alors, et c’est surtout assez drôle. Emmanuelle Bercot, qui n’hésite pas à rejoindre le public en salle, fait sien tout l’espace, laissant son partenaire seul en scène assumer ses propos, qu’ils soient problématiques (l’imitation de l’accent asiatique de la caissière), ou qu’ils dévoilent l’amour qui, soudain, revient. Entre un empoisonnement aux champignons (in)volontaire et un épanouissement sexuel sommaire, on se laisse porter car, au fond, nous sommes un peu de ces deux personnages. Et si on ne se laisse pas vraiment surprendre d’un bout à l’autre de la pièce, l’intimité de ce couple qui nous est donnée à voir laisse en tête la sensation d’un doux moment.

Louise Chevillard