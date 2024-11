La compagnie Fanny & Alexander (Luigi De Angelis et Chiara Lagani) rend hommage à celle qui voulait être « la première pianiste noire » en alliant musique et performance.

La soprane Claron McFadden incarne la figure mythique de Nina Simone, transmettant sa présence, sa voix et ses combats. « Entre reprise de chansons légendaires, évocation des prises de position politiques mais aussi des déceptions de Nina Simone, Claron McFadden, accompagnée d’un « autopiano » et grâce au travail du sound designer Damiano Meacci, parvient à l’incarner au-delà d’une simple représentation mimétique, créant un effet de « superposition fantasmatique ». » Munie d’écouteurs pour se connecter en temps réel à la voix de l’artiste, Claron McFadden « mène les spectatrices et spectateurs à une réflexion sur les questions socio-raciales dans nos sociétés occidentales ». Une traversée sensible à la croisée de la technologie et de la magie, où le rouge vire au bleu.

Catherine Robert