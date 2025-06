Arnaud Hoedt et Jérôme Piron expliquent pourquoi l’école n’a pas du tout marché pour Kévin et pour tous ceux qui, comme lui, se sont pris l’implicite et la reproduction en pleine face.

Quand il s’agit de savoir à quoi sert l’école, les avis divergent, mais quand il s’agit de déterminer à qui elle sert, tous les chercheurs s’accordent : à ceux à qui elle permet de consolider leur héritage. Kévin, en revanche, passe du banc du fond au ban de la société car l’institution n’est pas faite pour lui, même si elle parvient à le convaincre que c’est de sa faute ! Après avoir décomposé, analysé et désacralisé l’orthographe dans La Convivialité, qu’ils reprennent lors d’une représentation unique le 17 juillet, pour fêter sa 600ème et les 10 ans de la compagnie Chantal et Bernadette, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron s’attaquent à l’école.

Enfances de classe

« Le spectacle tente de déployer et de faire ressentir les très nombreuses raisons sociologiques, mais aussi structurelles, cognitives ou pédagogiques qui font que notre école ne fonctionne pas quand il s’agit de donner à tous les enfants les mêmes chances de réussir. », disent les deux anciens enseignants, qui transforment la démarche scientifique en geste artistique afin d’interroger les fondements, les valeurs et les enjeux de la grande photocopieuse sociale. Convaincus que la sociologie est un sport de combat qui peut permettre de changer les choses en élucidant leurs mécanismes, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron font œuvre pédagogique sur l’école, n’oubliant jamais – comme toujours les bons profs – de faire participer la salle !

Catherine Robert