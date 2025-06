Au Théâtre des Lila’s, l’autrice, comédienne et metteuse en scène Romane Kræmer présente Celle qui : un « voyage intime dans l’âme féminine ».

Seule sur scène, Romane Kræmer prend ici la parole pour toutes les femmes. Celles que la société, hier ou aujourd’hui, a tenté de museler. Celles qui se sont perdues, vaincues par les injonctions du patriarcat : contraintes de se soumettre, de se plier au rôle qu’on leur assigne, contraintes de baisser la tête. Inspiré de différents textes (Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, Près du cœur sauvage de Clarice Lispector, Récits de femmes de Dario Fo et Franca Rame, Sorcières de Mona Chollet), Celle qui est le chemin d’émancipation d’une femme « qui sait et qui décide de se souvenir », « qui rentre en elle », « qui rentre chez elle ».

Un chemin d’émancipation

Entre conte, récit autobiographique et témoignages collectés, le monologue écrit, interprété et mis en scène par Romane Kræmer « capture cet instant magique où la conscience s’éveille, où le changement devient inévitable ». Laissant s’exprimer une respiration essentielle, l’artiste originaire des Vosges se tourne vers son passé. Elle partage avec nous la matière de son existence et de l’existence des femmes qui lui ont ouvert la voie. Comme un moment suspendu, un « temps volé au tourbillon d’activité de la femme moderne », Celle qui donne à entendre « l’appel de la “Femme sauvage”, le chant de liberté tout prêt à jaillir de ses entrailles et qu’il n’est plus question d’étouffer ».

Manuel Piolat Soleymat