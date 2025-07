Léa Conil : une lumière d’espoir dans « La nuit n’en finit plus »

En 1988, Pétula Clark chantait La nuit n’en finit plus. En 2025, Léa Conil se réapproprie le titre pour un seule-en-scène brillant et ingénieux. A la croisée entre Plus grand que moi (solo anatomique) de Nathalie Fillion et Nuit d’Andrée Chedid, la metteuse en scène et interprète nous fait part des angoisses d’une génération.

À califourchon sur son vélo-générateur-cérébral, où une tuyauterie saugrenue jouxte un éclairage de fortune, Cassandre Archambault pédale. Elle pédale encore et encore, dans les ténèbres de ses rêves, dans la semoule (celle de son voisin qui fait du couscous ?), dans le vide. Comme beaucoup de citoyens et citoyennes de ce monde en décrépitude, Cassandre est envahie par des pensées éco-anxiogènes. « Je peux conquérir le monde ! ». Armée de bonnes idées et de loupiotes, l’auto-proclamée « première femme expansionniste » se lance dans une conquête, pour envahir la nuit de lueurs d’espoir, dans un monde à dormir debout.

Lanceuse d’alerte en toute sincérité et sensibilité

Comme poussée par l’étymologie grecque de son prénom, « celle qui protège les hommes », ou plutôt l’humanité, s’engage corps et âme dans la bataille contre ses pires cauchemars. Le dispositif scénique artisanal nous propulse dans un voyage spatio-temporel digne de Retour vers le futur, si tant est qu’il y en ait un qui soit viable. Léa Conil fait voguer le public avec une intensité pétillante. En véritable conteuse et lanceuse d’alerte, elle porte à la scène le parcours « unique » mais paradoxalement « typique », d’une jeune femme de notre temps. Bien souvent, la bombe de l’anxiété est désamorcée, par l’éloge du chou romanesco ou du glaçon. On rit plus qu’on ne désespère, et on espère plus qu’on ne fuit.

Amandine Cabon