Hip Hop Opening, l’histoire du hip hop par Saïdo Lehlouh et Bouside Ait Atmane

Les chorégraphes Saïdo Lehlouh et Bouside Ait Atmane retracent avec élégance l’histoire du hip-hop dans toute sa diversité, dans leur Hip-Hop opening.

C’est une cérémonie qui célèbre le parcours des danseurs et chorégraphes hip-hop depuis que le festival Suresnes Cité danse leur a ouvert ses portes en 1993. Créé à l’occasion des trente ans du festival, Hip Hop Opening fait jaillir l’énergie d’un casting intergénérationnel de dix danseurs virtuoses et du mix entraînant de DJ Sam One orchestré par Bouside Ait Atmane et Saïdo Lehlouh, membres du collectif FAIRE. Dans l’état d’esprit « peace, love and having fun » des débuts, ils retracent l’histoire en gestes et déplient la diversité des styles de cette culture protéiforme, des contractions du popping à la fluidité de la house en passant par la créativité du freestyle.

Belinda Mathieu