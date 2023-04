Jean-Christophe Maillot et Les Ballets de Monte-Carlo reprennent leur vénéneuse version de La Belle au bois dormant avec la splendide Olga Smirnova dans le rôle-titre.

Créée en décembre 2001, La Belle de Jean-Christophe Maillot revient aux origines du célèbre conte, celui de Charles Perrault qui leur est le plus fidèle. Si elle conserve bien sûr son lot de féérie, elle n’en occulte pas moins une grande noirceur. Ainsi s’opposent deux mondes. Celui sombre du Roi, de la Reine Mère qui n’est autre que la féroce Carabosse aux ongles démesurés et acérés (admirable Jaat Benoot), et du Prince qui, par l’entremise d’une boule de cristal, rêve de sa Belle. Leurs corps sont corsetés de lanières rigides, leurs mouvements anguleux. À l’opposé l’univers coloré du Roi, de la Reine et de La Belle à naître, où chacun, malgré le chagrin de ses souverains incapables d’enfanter (excellents Alvaro Prieto et Mariannna Barabas), batifole en souplesse, seins et ventres ronds offerts aux yeux de tous.

Enchantements et maléfices

En trois actes, enchantements et maléfices se succèdent. Quand la Fée Lilas permet à La Reine de procréer et guide les pas du Prince vers sa Belle, Carabosse, elle, cherche à anéantir la jeune fille. Elle offre d’ailleurs une des plus belles scènes du ballet, si elle n’avait la cruauté d’un viol. Évoluant dans une bulle transparente, La Belle vêtue d’une robe immaculée fait face à ses prétendants menés par la sorcière faite homme. Dans une danse d’une musicalité remarquable ils l’honorent, la convoitent puis la dévorent, rompant sa protection comme ses vêtements. Une autre scène marquante, bien plus tendre cette fois, est le baiser sans fin que s’offrent les deux amants au réveil de l’héroïne. Innocents et comblés, leurs corps se cambrent de bonheur tandis que leurs bouches ne se quittent pas, dans un très beau pas de deux aux portés tournoyants. Transfuge du Bolchoï, aujourd’hui soliste au Het Nationale Ballet, la magnifique Olga Smirnova campe avec élégance une Belle ingénue aux mouvements délicats. Si cette union enfin advenue ne marque pas la fin des tourments du jeune couple, le bien finalement triomphera, comme Les Ballets de Monte-Carlo qui prouvent une fois encore avec cette pièce l’excellence de leur technique et la qualité de leur interprétation.

Delphine Baffour