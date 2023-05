« MOMO », la création d’Ohad Naharin arrive à Chaillot.

Pour ce nouvel opus, Ohad Naharin explore une structure nouvelle et plutôt surprenante qui laisse de l’espace aux danseurs dans le processus créatif.

Pour la première fois, Ohad Naharin a invité Ariel Cohen, ex-danseur de la Batsheva Dance Company, et les danseurs de la compagnie à co-chorégraphier sa nouvelle création MOMO. Et de fait, cette pièce rassemble deux chorégraphies distinctes sans que l’on puisse en attribuer la paternité à l’un plutôt qu’aux autres. D’un côté, quatre danseurs musclés, torses nus et en pantalons cargo dansent à l’unisson, ne formant qu’un seul corps dans une gestuelle plutôt militaire. De l’autre, sept interprètes des deux sexes dans des tenues de danse un peu extravagantes, se meuvent d’une façon étrange, s’allongent, virevoltent, se tordent, ou sautent en se détachant de toute gestuelle connue. Les uns usent de tous les clichés masculins, tandis que les autres, s’extrayant de tous les attendus de genre, dansent avec fluidité et sérénité, chacun d’entre eux ayant sa propre partition.

Une pièce peut en cacher une autre

Néanmoins, gardons-nous d’une interprétation trop manichéenne. Certes, on peut penser qu’à travers cette création Ohad Naharin fustige les dictatures militaires et les stéréotypes de la virilité en s’opposant à l’individualité fluide et originale des autres. Peut-être a-t-il également voulu caractériser nos sociétés actuelles qui ont tendance à se fragmenter profondément sous l’effet d’un abandon de valeurs communes… L’une des chorégraphies semble inconsciente du reste du monde, tandis que l’autre, dans sa liberté, laisse ouverte au public toutes les possibilités de lecture. Reste que le retour à la barre des danseurs en rose et or pourrait laisser penser que l’ordre n’est pas si étranger à leur chaos apparent. Avec sa bande-son extraite presque intégralement de l’album légendaire de Laurie Anderson et du Kronos Quartet Landfall, Naharin nous livre une pièce littéralement fascinante, dans laquelle une passion commune pour le chagrin et la beauté se déploie sur scène.

Agnès Izrine