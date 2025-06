Le directeur du Théâtre du Chêne Noir reprend sa version du Petit Chaperon rouge, pétillante et enjouée. Une vision contemporaine du conte interprétée par Liwen Liang Gelas, François Santucci et Guillaume Lanson. Pour tous les enfants et tous les grands enfants.

On connaît bien sûr la version du conte écrite par Charles Perrault à la fin du XVIIème siècle. Obscure et moraliste, elle s’achève par la victoire du loup. On connaît également celle imaginée par les frères Grimm au XIXème siècle, dans laquelle la fillette et sa grand-mère ont, in extremis, la vie sauve. Voici à présent une version théâtrale du Petit Chaperon rouge, imaginée par l’auteur et metteur en scène Julien Gelas. Résolument contemporaine, cette nouvelle vision du conte cherche à mettre au jour toutes les possibilités de sens de cette histoire en incarnant ses thématiques universelles dans notre début de XXIème siècle.

Une grand-mère soixante-huitarde

La mère a vu ses ambitions de vie étouffées par les contraintes et les pesanteurs du quotidien. La grand-mère, soixante-huitarde et féministe engagée, est « farceuse, courageuse et rusée, déterminée à aller jusqu’au bout de ses rêves : danser, danser, danser… » Rapport à la morale, rapport à l’interdit, principes de plaisir et de réalité… Sur un rythme joyeusement enlevé qui veut rappeler le théâtre de tréteaux, Julien Gelas crée un ensemble d’ambiances, de références et de situations qui transporte le Petit Chaperon rouge jusqu’à nous. Quant à savoir si la fillette pourra échapper au Loup, c’est l’une des surprises de ce très joli spectacle…

Manuel Piolat Soleymat