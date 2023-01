Intime des partitions de Bach, Anne Teresa De Keersmaeker interprète somptueusement les Variations Goldberg.

De Zeitung à Partita 2, des Six suites pour violoncelle seul aux Concertos Brandebourgeois, la relation qu’entretient Anne Teresa De Keersmaeker avec Jean-Sébastien Bach ressemble à un long et intime compagnonnage. S’attaquant en solo aux Variations Goldberg, sommet de l’écriture contrapuntique, elle reste plus que jamais fidèle au plus décisif de ses principes : « fonder ses chorégraphies sur l’étude des partitions musicales ». Accompagnée sur scène par le pianiste et fidèle collaborateur Alain Franco, elle multiplie les trajectoires et spirales autours d’un foyer immobile, fait corps avec la musique, se met à nu avec une liberté inédite.

Delphine Baffour